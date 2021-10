Jakov Jozinović je u petoj emisiji showa "Supertalent" oduševio žiri i gledatelje svojim vokalnim sposobnostima, a Maja Šuput mu je odmah predvidjela i veliku popularnost kod djevojka na što je on, kako priznaje, spreman,

Mladog Jakova Jozinoviaća gledatelji "Supertalenta" imali su priliku upoznati u šestoj emisiji showa gdje se predstavio pjesmom "Bohemian Rhapsody" grupe Queen.

16-godišnji Jakov svojim je vokalnim sposobnostima zadivio žiri i gledatelje "Supertalenta", a u intervjua za DNEVNIK.HR otkrio je kako mu je uspjeh u showu promijenio život te se, među ostalim, osvrnuo i na jednu izjavu članice žirija.

"Reakcije na moj nastup su fantastične, lijepo je vidjeti kako ljudi oko tebe su oduševljeni tvojom upornošću, trudom i radom. Javnost je podijeljena, puno je više lijepih poruka i riječi podrške na društvenim mrežama i uživo, naravno da se našla pokoja kritika koju rado volim poslušati i prihvatiti!" kazao nam je.

"Dobio sam puno više publike te ljudi koji podržavaju mene i moj rad!" dodao je Jakov koji ne krije ni oduševljenje zbog toga što ga već prepoznaju na ulici.

"Da, lijepo je vidjeti ljude koji te sa osmjehom pozdravljaju u školi ili na ulici jer su ponosni na tebe!" priznaje.

A osim što je oduševio gledatelje "Supertalenta"; Jakov je na TikToku u samo godinu dana skupio preko 15 tisuća sljedbenika, a otkrio nam je i kako mu je to uspjelo.

"Tik Tok je bila nova aplikacija za mene, s radoznalošću sam krenuo snimati i objavljivati covere na njoj, a 15 tisuća ljudi su došli s dozom mojeg truda i rada a i spontano, kao što je sama aplikacija", ispričao je, a zanimalo nas je i ima li možda u pripremi i neku svoju pjesmu.

"Imam dosta napisanih svojih autorskih tekstova koji čekaju pravu priliku da izađu u javnost kao i moja prva pjesma ", otkrio nam je mladi Jakov.

A u kojem se glazbenom žanru vidi kao izvođač?

"Jako sam otvoren kad je u pitanju glazba, slušam gotovo sve, najviše volim pjevat R&B te balade, nemam točan žanr glazbe niti smatram da se trebam ograničiti sa samo jednim žanrom kojeg ću snimati. Najviše bih se volio okušati u snimanju modernog popa te R&B-a", kaže.

Sam sebe je u showu usporedio s planetarno popularnim Shawnom Mendesom za kojeg priznaje i da mu je uzor, no često mu se događaju i usporedbe s još jednom velikom zvijezdom.

"Ne želim biti kao netko, želim biti i ostati ja i najbolja verzija sebe, a ako uspoređivanje dođe u pitanje onda su to većinom Shawn Mendes po vokalu te Billie Eilish po karakteru", rekao nam je Jakov.

Pobjedi u showu se, kaže ne nada previše, jer je inače takav, no ima i plan što bi napravio kada bi mu se to ipak dogodilo.

"Ako se i dogodi da ja pobijedim, uložio bih u svoju glazbu koja mi je životni poziv, uplatio bih dio novca u Crveni križ kojeg sam ujedno i član te bih ostatak dodijelio svojoj obitelji", skromno priznaje.

Maja Šuput mu je nakon nastupa u "Supertalentu" rekla da je netko za kim će djevojčice vrištati, otkrio nam je bi li mu to bilo drago.

"Smatram da u poslu kojim se želim baviti nemaš izbora hoće li te netko obožavati ili mrziti , oboje dođe istovremeno te sam spreman na to. Naravno da bi mi bilo drago imati ljude koji me vole i podržavaju", kaže Jakov.

U showu je pred kamerama ispričao i kako ga vole starije cure, no kaže da su njegove riječi pogrešno shvaćene i nisu bile usmjerene u romantičnom smislu.

"Općenito se volim družiti sa starijim društvom od malena, a naročito sada zbog raznih muzičkih suradnj"; naglaso je 16-godišnjak.

A kakve djevojke on voli?

"Nemam poseban 'tip' cura koje volim te smatram da prava osoba dođe u spontanom trenutku, očara te svojim karakterom i stavi ti osmijeh na lice, što je i najbitnije", romantičan je Jakov.

I za kraj, nešto što će sigurno zanimatJakovove nove obožavateljice, a to je njegov ljubavni status.

"Slobodan sam", kažeJakov koji je s četiri "da" od žirija prošao dalje u show.