Razgovarali smo s pobjednicom showa "Ples sa zvijezdama" Gabrijelom Pilić.

Plesačica Gabriela Pilić pobjednica je ovogodišnje sezone showa "Ples sa zvijezdama", u kojem je plesala s glumcem Slavkom Sobinom, a i danas se još uvijek zbog toga osjeća odlično, što nam je i sama priznala.

S Gabrijelom smo razgovarali na eventu projekta Zadovoljna akademija, kojem je cilj podržati pametne i snažne žene baš kao što je i sama ona, gdje joj je društvo pravio dečko Marin Komadina.

Kao što smo već spomenuli, Gabriela se zbog titule pobjednice showa još uvijek osjeća nevjerojatno i ponekad sama sebe mora podsjećati da se to uistinu dogodilo.

"I dalje je super. Dojmovi se jesu malo slegli, ali i dalje imamo neke momente u kojima pričamo nešto o tome i sjetimo se 'ajme, pa to se dogodilo, mi smo pobijedili". To je još nevjerojatno, tu i tamo se malo zaboravimo pa se iznenadimo, ali super je osjećaj, nemam što drugo reći. Neka ta kruna nakon toliko napornog rada je vrh, super je", priznaje Gabriela.

Show je joj promijenio život, ali ne u velikoj mjeri.

"Pa ne toliko puno, ja sam radila u plesu i prije showa, i za vrijeme showa i sada, otprilike sličnim tempom. Samo sada jedva čekam da završi sve i da se mogu malo odmoriti. Promijenio je neka moja viđenja o radu, količine rada i nakon tog tempa shvatiš da stvarno sve možeš i da imaš vremena za sve, da sve stigneš obaviti, jer ako dan traje toliko dugo, uspiješ uskladiti sve", otkriva Gabriela.

Gabriela i Slavko na probama i tijekom emisija intenzivno su se družili te su postali pravi prijatelji.

"Jesmo, čujemo se stalno. Čak smo se i vidjeli nekoliko puta, koliko su nam obveze to dopustile jer on je putovao i izvan grada nešto snimati. Mislim da ćemo nastaviti to prijateljstvo čim više, s obzirom na to koliko nam obveze dopuste", rekla nam je.

Kada je već imala priliku raditi s domaćim popularnim glumcem, pitali smo je s kojom bi svjetskom facom voljela raditi. Odgovorila nam je bez imalo razmišljanja u roku sekunde.

"Pa meni je Brad Pitt oduvijek najdraži glumac. Bez puno razmišljanja biram njega zato što mi je najljepši i najmarkantniji. Nemam neki pametniji razlog", sa smiješkom nam je priznala.

No ima Gabriela u životu neke ozbiljne uzore koji su je svojim radom inspirirali tijekom cijele karijere.

"Meni je oduvijek plesni uzor bila poznata plesačica iz naših disciplina, to je Carmen Vincelj, a ovako iz tog nekog showbizz dijela mi je Derek Hough super primjer kako je iz sportskog natjecanja se prebacio u 'Ples sa zvijezdama' i u kazališne daske, rasturao u svakom pogledu i nekim drugim plesnim disciplinama, tako da mi je on tog otvorenog uma primjer kako se razvijati u svim područjima", otkrila nam je.

Nakon napornih treninga i nastupa Gabriela se veseli zasluženom odmoru, a otkrila nam je i gdje će ga te s kim provesti.

"Vremena za odmor imam uvijek jer si tako napravim.

Jednostavno mi to treba, sedmi mjesec mi je odmor. Nekad nam je odmor bio uz neke nastupe, sada kada se više ne natječem, to više i ne radim. Dečko mi je na Lošinju, mama mi je s Murtera, tako su to moje dvije destinacije koje uvijek posjećujem. Žao mi je izvan Hrvatske putovati tijekom ljeta jer mislim da takvog mora nema nigdje, to ću ostaviti za neke zimske periode, ali o tom potom", zaključila je Gabriela.