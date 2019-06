Razgovarali smo s Filipom Rudanom, bivšim finalistom showa "Supertalent", danas uspješnim mladim glazbenikom.

Mladog i talentiranog pjevača Filipa Rudana šira je publika imala prilike upoznati u showu Nove TV "Supertalent" u kojem se predstavio svojim iznimnim vokalnim sposobnostima, a publika ga je na prvu zavoljela. Filip je u showu daleko dogurao, do samog finala, a bio je i jedan od miljenika članice žirija Maje Šuput koja ga je otvoreno simpatizirala. Nažalost nije odnio titulu "Supertalenta" no njegov se život od tada uvelike promijenio.

Iz tog smo ga razloga odlučili potražiti, provjeriti što se nakon "Supertalenta" u njegovu životu promijenilo, popričati uoči audicija za novu sezonu i saznati što ga je uopće motiviralo da se prijavi.

"Primarno me motivirala moja želja za muzikom, da se pokažem ljudima, da pokažem ono što imam i da se pokažem široj publici", otkrio nam je Filip.

A to mu je i više nego pošlo za rukom. Ako se malo prisjetimo, Filipa su publika, ali i žiri, na prvu zavoljeli, i zapravo je od samog početka slovio kad jedan od favorita što mu je nakon showa otvorilo neka nova vrata.

"Dobio sam više ponuda za neke gaže, narasla mi je popularnost. Ušao sam više u taj posao. Prepoznaju me na ulici, prilaze mi s molbama za fotografiranje. I stvarno mi je jako drago zbog toga jer to je nešto što sam oduvijek želio", priznaje Filip.

Kao i svaki mladi izvođač i on se na početku showa susreo s određenom doze pozitivne treme.

"U početku je trema bila prisutna jer nisam znao kako taj cijeli sustav funkcionira. Bio sam na nekom novom teritoriju, mislim na Novu TV, ali tim putem sam upoznao dosta finih i dragih ljudi tako da mi je to bilo super iskustvo". Ja vjerujem da ima puno boljih pjevača od mene na ovoj sceni, koji se još možda nisu pokazali ali ja sam dobio tu priliku i izvukao sam najbolje od svega što mi se dalo", zaključio je Filip.

Osim vrata u glazbenoj karijeri, otvorila su mu se i neka nova, prije sasvim nepoznata poslovna vrata.

"Radim u marketinškoj ageniciji gdje promoviramo filmove, radimo covere, ovdje mi sređuju gaže tako da mi je lijepo ovdje. Imam vremena i za posao i za pjevanje što je jako dobro", pohvalio se.

Kao jednog od bivših finalista, Filipa smo upitali što bi po njegovom mišljenju jedan hrvatski supertalent trebao imati u sebi.

"Supertalent bi prije svega u sebi trebao imati skromnost. Znači, da ne odleti u zvijezde čim mu se prikaže prva prilika, nego ostati prizemljen, treba poštivati ono što ima i što je dobio", poručio je i pozvao sve da pokušaju ostvariti svoje snove.

"Preporučio bih ljudim definitivno da se prijave, da pokažu svoj talent, kakav god on bio i što god to bilo. To je jako dobro za daljnju karijeru, planiranje iste i za pokazati ljudima što imate", objasnio je mladi glazbenik.

On će se i dalje svakako nastaviti baviti onime što najviše voli i kako nam se čini od svojih snova i planova neće tako lako odustati.

"Moj plan za dalje je nastaviti se graditi u smjeru u kojem sam počeo i možda jednog dana potpisati ugovor za neku veću glazbenu kuću", otkrio nam je za kraj, što vjerujemo da će uskoro i ostvariti.