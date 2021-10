Evgeniia Dobrynina koja je oduševila žiri i gledatelje plesnom točkom u showu "Supertalent" otkrila nam je zašto je iz Rusije preselila u Hrvatsku i što planira napraviti ako pobijedi u showu.

U petoj emisiji showa "Supertalent" gledatelje i žiri oduševio je nastup plesačice Evgeniije Dobrynine koja je mnoge dirnula i svojom tužnom pričom.

Evgeniia je iz Orska u Rusiji, a prije godinu dana doselila je u Zagreb i to zbog čega drugog nego ljubavi.

"U Hrvatskoj sam bila desetak puta jer sam posjećivala svojeg dečka Alberta, a doselila sam se prošlog rujna i u lipnju 2021. smo se napokon vjenčali", ispričala je Evgeniia za DNEVNIK.HR.

Kaže da joj se Hrvatska sviđa i da je tu život puno mirniji nego u Rusiji pa se može povezati sa svojom dušom, a toplija je i klima. Ne krije ni koliko je zaljubljena u supruga, ali i sretna zbog novog početka.

"Uživam u ljubavi kojom me obasipa Albert, zbog kojega sam i došla ovdje, a to mi je otvorilo i nove mogućnosti te priliku da ovdje započnem novi život. Uzbudljivo je biti u stranoj zemlji, učini drugi jezik, upoznavati drugačije ljude", kaže, a pohvalila se i da je dobila posao.

"Zaposlila sam se kao instruktorica klasičnog ruskog baleta u jednom plesnom studiju i zahvalna sam Bogu na svojoj novoj šefici Olgi Carmon. Svaki dan učim nove stvari i to me mentalno čini jačom. Život mi je pružio šansu da se redefiniram i pronađem svoju snagu. Život je crno-bijel, zar ne? U životu sam iskusila duboku tugu, ali zato sada još više znam cijeniti sreću. Tišina između nota je ono što čini glazbu", smatra Evgeniia koja je u siječnju ove godine ostala bez majke, a već je prije izgubila i oca.

U showu je ispričala da joj mama jako nedostaje te se čak rasplakala pred kamerama prije nastupa, a otkrila je i da roditeljima može zahvaliti i svoju karijeru karijere jer su je oni sa šest godina upisali u plesnu školu.

Utjehu je sada, osim u suprugu, našla i u svojoj svekrvi za koju ima samo riječi hvale.

"Njegova mama Danica mi je velika podrška i pruža mi puno ljubavi i pažnje tijekom ovih novih početaka. Vidimo se i pričamo skoro svaki dan", otkrila nam je.

Evgeniia je s 14 godina postala solistica u baletu, a kada je završila 12 razreda osnovne i srednje škole, otišla je u Čeljabinsk gdje je upisala Academy od culture & arts, nakon koje je dobila titulu - artistic director of choreography as collective teacher. Za završni rad otišla je na praksu u Moskvu gdje su joj ponudili posao i gdje je ostala raditi s djecom starosti od 4. do 18. godine.

"Dok sam studirala, paralelno sam nastupala u showu Ballet and Fire Show i na kruzerima. No otkako se pojavila pandemija prestala sam nastupati i počela sam podučavati balet, u čemu jako uživam", ispričala je.

U Hrvatskoj planira ostati do daljnjeg i optimistična je zbog novih prilika koje bi joj moglo donijeti sudjelovanje u "Supertalentu".

"Otkako sam nastupila u 'Supertalentu' dobivam više poruka na društvenim mrežama i to je sve što se zasad promijenilo, no radujem se novim poslovnim prilikama", priznaje.

A što bi napravila kada bi pobijedila u showu?

"Kao i svaki kandidat, voljela bih pobijediti, a ako se to dogodi, planiram otvoriti vlastiti plesnu školu da mogu svoje znanje i strast podijeliti sa što više ljudi", spremno odgovara Evgeniia.