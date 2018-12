Daniel Đogaš u ovogodišnjem je Supertalentu posve oduševio publiku i žiri svojim mađioničarskim trikovima ali i skromnošću.

Daniel Đogaš mladi je Splićanin koji ima posebnu ljubav u životu, a to su izvođenje trikova i mađioničarstvo. Svoj talent je pokazao i u polufinalnoj emisiji Supertalenta. Iako se nije uspio plasirati u finale, Daniel je svojim nastupom, baš kao i žiri bio super zadovoljan.

Danielovi trikovi su impresivni, a on ih je godinama marljivo uvježbavao i usavršavao. I neće tako skoro prestati jer ima puno trikova koje želi izvesti, ali i sam osmisliti.

"Jednog dana bih recimo volio hodati po vodi kao što je radio iluzionist Dynamo. Volio bih i sam smisliti neki trik koji će biti savršen, ali još ne znam kakav će točno biti", priznaje nam Daniel i dodaje kako će mađioničarstvo uvijek biti dio njegova života.

"Nisam inače odlučio što ću biti u životu. Još i dalje razmišljam koja bi karijera bila dobra za mene ali mađioničarstvo mi je uvijek pri ruci i uvijek će me pratiti u životu. Bit će to najljepše sjećanje koje ću imati", otkrio je Daniel.

A kao pravi mađioničar i on ima posebne talente i moći: "Djelomično mogu predvidjeti budućnost u nekim svojim trikovima, i oni su mi jedni od najdražih".

Zanimalo nas je ima li Daniel simpatiju i kako bi ju jednog dana mogao najlakše osvojiti.

"Trenutno nemam simpatiju ali kada bi ona postojala, probao ih jedan poznati trik, kada se karte u mojoj ruci i njenoj ruci zamjene. To je jedan od najboljih trikova za pokazati", objasnio je Daniel.

Svojim trikovima koristi se u svakodnevnom životu, a neke ljude voli posebno zeznuti.

"Volim zeznuti prijateljice svoje sestre ali i druge natjecatelje u Supertalentu. Zapravo cijelo vrijeme u backstageu pokazujem trikove i pritom ih malo zeznem ili posve oduševim", otkrio nam je Daniel.

Njegovi trikovi nisu nimalo laki, iziskuju mnogo koncentracije, truda, vježbanja i usavršavanja. A neki su toliko dobri, da mu ih ljubomorni ljudi požele i uništiti.

"Na internetu se susrećem s nekim komentarima koji govore da su to jednostavni trikovi. Ali ja sam njih uvježbavao svaki dan, pogotovo jedan od mojih originalnih trikova. Ali neki su toliko ljuti da žele pokvariti trik", objasnio je Daniel.

On svoje trikove uči s mentorom, već spomenutim iluzionistom Guyom Pardillosom, a na iznenađenje mnogih pa i nas, Daniel nije pročitao priču o najslavnijem čarobnjaku na svijetu Harryju Potteru, na koga nas možda pomalo i podsjeća.

"Prije nisam imao uzor, ali kada bih morao birati, to bi bio prošlogodišnji natjecatelj Guy Pardillos. On me je zapravo pripremao. Inače, Harryja Pottera bih izabrao da sam ga ikad pročitao ili pogledao film. No obećao sam da ću to učiniti ako budem ikad na Supertalentu", priznao nam je ovaj mladi čarobnjak.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.