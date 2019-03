Damir Kedžo otkrio nam je kada najčešće pleše i što očekuje od showa "Ples sa zvijezdama".

Neki od kandidata showa "Ples sa zvijezdama" kojeg ćemo uskoro gledati u programu Nove TV i sami priznaju kako ne znaju plesati, ali da će ipak dati sve od sebe da nauče. Jedan od njih je i pjevač Damir Kedžo.

"Kad sam trijezan najčešće ne plešem. Najčešće sam veliki talent za ples na vjenčanjima, iza 2 sata ujutro. Tako da mi je ovo baš prvi put da plešem, plešem. Neću lagati, imao sam ja iskustva s plesom u mjuziklima ali ovo je baš hard core ples tako da ćemo vidjeti", otkrio nam je Damir.

On je i sam velika umjetnička duša pa i na ples gleda kao na jednu vrstu umjetnosti.

"Budući da jako cijenim umjetnost i plesače, i znam koliki trud ulažu u tu svoju umjetnost, ja prvenstveno to gledam kao na izražavanje, slično kao pjevanje, samo malo na drugačiji način. Znači, prvenstveno ga doživljavam kao umjetnost", izjavio je Damir.

Njega kao i sve ostale kandidate očekuju naporni i fizički zahtjevni treninzi na kojima postoji mogućnost da se ozljede.

"Ne bojim se ozljeda. Što se toga tiče nikad nisam imao strah neki preveliki. Valjda me od straha odviklo skijanje jer kad tamo padneš, najčešće padneš gadno. Na svu sreću nikad nisam imao nekih prevelikih ozljeda u životu, osim kad mi je auto prešao preko noge kada sam imao tri godine. To smo onda odradili i nakon toga ništa. Nadam se da će me zdravlje poslužiti i ovdje" izjavio je.

Unatoč tome što se dosad nije imao prilike okušati kao profesionalni plesač, ipak mu je jedan ples posebno zanimljiv.

"Ne znam zasad još plesati neke posebne plesove, ali tango mi je fora jer je jako strastven, pogotovo argentinski. To mi je super i mislim da će mi to biti veliki izazov. A inače mi je najdraži ples onaj kad podigneš jednu nogu, trash neki", otkrio nam je Damir.

Popularni pjevač ne boji se ozljeda, ali se isto tako ne boji kritika od strane žirija.

"Budući da sam u svom poslu već 15 godina i apsolutno su me svi kritizirali, na sve moguće načine, kritika se apsolutno ne bojim. Pogotovo zbog toga što, ja se nadam, kritike će biti konstruktivne iz kojih ćemo moći nešto naučiti. Tako da svaka kritika koja je dobronamjerna, ja smatram da ću je usvojiti", izjavio je.

Damir je u privatnom ali i poslovnom životu dosta emotivna osoba pa kod njega emocija pri plesu neće nedostajati.

"Dosta sam emotivan. Mislim da svaka osoba koja se ili bavi plesom ili pjevanjem ili glumom, prvenstveno mora biti u kontaktu sa svojim emocijama, što znači da moraš biti malo osjetiljiviji. Ja to jesam što ne znači da plačem na svaki vrag ali moram biti dosta otvoren jer živim od emocija. Kad si zatvoren pred emocijama to se vidi na sceni i to nije dobro", zaključio je Damir.

