Prvi plesni par koji je napustio show " Ples sa zvijezdama" činili su Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt.

Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt prvi su napustili show "Ples sa zvijezdama", kao najmlađi plesni par. Svoje plesno putovanje pamtit će samo po dobrome što su nam i sami priznali kroz brzopotezna pitanja koja smo im postavili.

Uoči prvog plesa Ana je imala samo jedan strah, koji joj se ostvario no nije ju obeshrabrio, već naprotiv.

"Najviše sam se bojala prije prve emisije da se ne poskliznem i padnem. Ali poskliznula sam se i pala i preživjela, tako da se u životu ne treba ničega bojat. Padneš, digneš se, to je sve super", rekla nam je Ana.

Obzirom da su ispali na početku showa žao im je što nisu imali prilike pokazati što sve znaju i mogu.

"Žao mi je što nismo otplesali neki standardni ples zato što mislim da je Ana još više talentirana u standardnim plesovima. Mislim da bi dosta uživali u tome i bio bi pravi show", izjavio je Mario.

Na trenizima i snimanjima su provodili puno vremena zajedno, pa se među njima rodio jedan poseban odnos.

"Mario i ja smo najbolji plesni par! Ne, Mario i ja smo postali fakat najbolji frendovi i super se slažemo. Zaista smo uživali u ovom showu, na nastupima i treninzima", otkrila je Ana.

A treninzi su samo jedan stvar koja će im nedostajati nakon što su napustili show.

"Najviše će mi nedostajati ta pozitivna atmosfera, u studiju i izvan studija. Od cijele ekipe, to su sve prekrasni ljudi, do kostimografa do šminkera i cijele ekipe i naravno, najviše će mi nedostajati taj parket i ples s Anom", priznao je Mario.

Ana nam je otkrila i na koju je pjesma htjela plesati da je mogla birati sama.

"Jako sam htjela plesati na "Shallow". Mario to zna. Ali nažalost nismo mogli birati. Imala sam cijeli koncept u glavi i baš sam to nekako htjela", priznala nam je Ana.

Jednoglasnu odluku o njenom i Marijevu ispadanju donio je žiri kojeg čine Dinko Bogdanić, Tamara Despot, Almira Osmanović i Nicolas Quesnoit i to nakon plesnog dvoboja s Marko Grubnićem i njegovom plesnom partnericom Elom Vuković.

"Nakon svega žiriju bih poručio da nema veze što smo mladi. Mislim da smo bili dovoljno ozbiljni u ovom showu i da smo dosta toga pokazali. Eto, mogli smo još više ali oni su nas na kraju izbacili ali nema veze. Mi smo uživali", izjavio je Mario i priznao nam kako mu je bilo kada su prvi put stali na pozornicu.

"Imao sam tremu ali jednostavno sam to izgubio na podiju čim smo počeli plesati i uživali smo u tome. Mislim da smo ostavili dobar utisak", zaključio je Mario.

A tko će biti drugi par koji će napustiti show saznat ćemo već ove nedjelje u novoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama".

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.