Radi se o najuspješnijoj domaćoj blogerici i Elli Dvornik i njezinom zaručniku Charlesu Pearceu.

Par se upoznao kada je ona imala 22 godine.

Radi se o najuspješnijoj domaćoj blogerici i influencerici Elli Dvornik te njezinom zaručniku, Britancu Charlesu Pearceu koji su se upoznali prije 5 godina.

"Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli da se ispovijedamo jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći", napisala je Ella jednom prilikom na svom Instagramu.

"Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine kasnije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu", napisala je u nastavku objave u rujnu 2017. godine. Marketinški stručnjak Ellu često naziva "ljubavi svog života", a kao kruna ljubavi stigla im je kćerkica Balie Dee u studenom 2017. godine.

Zaručnici su kupili i stan u Zagrebu u kojem su odlučili neko vrijeme živjeti te izgledaju sretnije no ikad, no čini se kako internetski trolovi nemaju mira kada je u pitanju razlika od 13 godina među njima.

Naime, nakon što je Ella nedavno na Instagramu podijelila fotografiju sa zaručnikom koji je upravo izašao iz frizerskog salona, ispod nje se povela duga rasprava o tome kako Charles izgleda starije nego što jest te kako je ipak prestar za nju. Koliko je rasprava otišla daleko, najbolje govore komentari nekih korisnika koji tvrde kako je Charles od blogerice stariji najmanje 20 godina.

"Kod nas je očito bitno da je netko usklađen s godinama i izgledom, a to što ih varaju i rade budalama nije bitno. Hvala bogu još ima ljudi koji cijene, poštuju ženu i drže kao kap vode na dlanu, a ovi što seru najčešće imaju primjerak iz početka komentara pa su frustrirani", "Živce mi pojedoše ovi pametni što samo brojat godine znaju. Aj vi brojite sretne godine njihovog života pa to usporedite sa svojim godinama ali onog sretnog i zadovoljnog života", "Ja ovdje vidim ljubav, a ne godine", stali su u njihovu obranu brojni obožavatelji koji su nadjačali hejtere.