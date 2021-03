Zorana Jovanović okinula je selfie u crnoj haljini s dubokim dekolteom pa su njezine bujne grudi došle u prvi plan. Influencerica ih je prošle godine operirala po drugi put.

Popularna srpska influencerica Zorana Jovanović (30) našla se na meti javnosti zbog promjene u svom izgledu za koju mnogi smatraju da je pretjerana.

Zorana, koja na Instagramu prati 880.000 ljudi, zadnjom fotografijom je privukla itekakvu pozornost. Okinula je selfie u ogledalu u crnoj, kratkoj pripijenoj haljini s pufastim rukavima, ali i velikim dekolteom zbog kojeg su u prvi plan došle njene bujne grudi.

"Uvijek sam mislila da me nevolja jednostavno nađe, no istina je da nikad ne bježim od nje", napisala je influencerica uz fotografiju. Zbog podijeljenih mišljenja, čini se da je Zorana baš na toj objavi maknula mogućnost komentiranja dok je to na njezinim ranijim slikama dopušteno.

Naime, mnogi misle da je njezin dekolte predubok i previše vulgaran, a Jovanović je njime istaknula grudi koje je operirala prošle godine, kako piše Blic.

"Imala sam prije šest dana drugu operaciju grudi, jer nisam poslušala liječnike. Moj grudni koš je veći od grudi koje sam željela - htjela sam male grudi. Međutim, dogodilo se ono na šta su mi ukazivali i morala sam se podvrgnuti drugoj operaciji", rekla je Zorana nakon druge operacije.

"Moj grudni koš je jako veliki. Ja sam željela što manji implantant, meni je plastični kirurg savjetovao da idem sa 450 do 500. Mislila sam da će mi grudi biti veličine glave. Iako mi je on pričao da će više ići u širinu, da popuni moj grudni koš, ja sam naravno morala istjerati svoje i stavila sam implantant od 325 kubika. I prvi problem koji imam s grudima je taj što je razmak između mojih grudi 6, 5 cm iako ne bi trebao biti veći od dva. To je moja greška", objasnila je influencerica na svom YouTube kanalu u prosincu prošle godine.

No nije jasno baš kako su joj grudi ispale ove veličine ako je htjela da budu manje. Inače, Jovanović često dijeli atraktivne fotografije zbog čega je stekla zavidnu vojsku pratitelja.

Influencerica je svoju internetsku karijeru započela pisanjem bloga jer je željela imati svoj dnevnik modnih izdanja. Dala mu je naziv "Zorannah’s fashion corner“ po uzoru na američko ime Hannah koje joj je omiljeno, a osim što bavila onime što ju je zanimalo, to joj je i skrenulo misli s obiteljske tragedije.

Naime, 2011. nekoliko dana prije njezinog 21. rođendana umro joj je otac Zoran zbog čega je pala u tešku depresiju. Dane je provodila u krevetu, a samo je radi predavanja izlazila iz kuće. Njegova smrt ju je jako pogodila, iako je, kako su pisali srpski mediji, njihov odnos bio nestabilan.

Zorana je bila jako ljuta na oca nakon što su se on i njezina majka Vesna razveli. Dvije godine nisu razgovarali, a upravo je po njemu dobila ime i tu je odluku donijela njena mama jer je on tada bio teško bolestan. Prije toga su ju trebali nazvali Kruna jer ju je majka Vesna smatrala krunom svog života i braka.

Zorana je sve češće počela objavljivati postove na svom blogu jer je bilo dosta zainteresirane publike, a nakon toga je pokrenula i svoj YouTube kanal na kojom iskreno progovara o svom životu.