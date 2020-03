Pjevačica Indira Levak bila je dobro raspoložena nakon što nije pobijedila na Dori i družila se autorom pobjedničke pjesme Antom Pecotićem. No fanovi nisu dobro prihvatili što ne ide na Eurosong.

Indira Levak (46) bila je jedna od favoritkinja na Dori s pjesmom "You Will Never Break My Heart", no pjevačica nije tugovala nakon što nije odnijela pobjedu.

"Ovo je ekipa samuraja ratnika koji su odradili lavovski posao. Disali smo kao jedan puna dva mjeseca, smijali se, radili i znojili kao pravi tim profesionalaca. Hvala cijelom timu koji je učinio da ova večer bude uistinu posebna! I naravno mom dragom mužu koji je uvijek uz mene! Oni su za mene pobjednici", napisala je Indira na svom Instagramu i pokušala utješiti obožavatelje koji su bili razočarani i ljuti nakon što je Damir Kedžo pobijedio.

Iako nije pobijedila, Indira je bila dobro raspoložena i pozirala s mužem Miroslavom Levakom i svojim timom na crvenom tepihu u Kristalnoj dvorani. Družila se i s Antom Pecotićem, autorom pjesme "Divlji vjetre" koja je odvela Damira Kedžu na Eurosong. No Indirini fanovi nisu zadovoljni što nije pobijedila.

Smatraju da se pozitivno isticala seksi korzetom dizajnera Juraja Zigmana, ali i da je imala odličan vokalni i scenski nastup. "Ova pjesma je trebala pobjediti jer je cijeli nastup je bio brutalan. Pjesma je točno što se traži i opet mi šaljemo balade. Šteta jer bi Indira rasturila", "Bili ste odlični. Žao mi je što niste pobijedili", "Pomela si pozornicu. Nemoj sad odustati od Dore. Odavno sam ja govorila da treba tebe poslati jer bi ti show napravila gore jer si svjetska i znaš svoj posao", komentirali su.

Indira je nakon završetka Dore podijelila i reakcije u kojima neki tvrde da je pokradena, a javili su joj se i fanovi iz regije. "Hrvati baš ne žele pobijediti na Eurosongu. Ne mogu vjerovati da niste poslali ovu ženu. Bruka i sramota", "Pratim tvoj rad godinama iz Srbije. Sramota da zvijezda kao ti nije pobijedila. Cijeli Balkan te voli", "Je li ovo neka namještaljka da ova kraljica nije pobijedila", napisali su.

Podsjetimo, Indira je dio žirija u ovogodišnjoj, šestoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji počinje 8. ožujka u 20:15 na Novoj TV. "Zauzmite pozicije, lijepo se smjestite u svoje naslonjače, otpustite kočnice, zaboravite na probleme jer mi smo tu za vas", poručila je pjevačica.

"Ekipa je najbolja i najuzbudljivija i sigurna sam da će vam biti uzbudljivo", dodala je Indira.