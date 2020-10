View this post on Instagram

Večeras dovodimo cijelu Europu u vaš dom jer vrijeme je za emisiju posvećenu Eurosongu! Mogla bih se i ja danas priključiti kandidatima i otpjevati You Will Never Break My ❤! Baš me zanima koje ocjene bih dobila od ovog žirija?! 🤔😁 @tlzp @novatv #tvshow #eurovision #jury #fun