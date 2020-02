"Jako sam sretna što mogu potvrditi da se uz autora glazbe Branimira Mihaljevića i mene kao autora teksta, timu pjesme 'You Will Never Break My Heart' kao koautor pridružio Doron Medalie", istakla je Indira.

Doron Medalie poznat je kao autor pjesme "Toy", koja je odnijela pobjedu na eurovizijskom natjecanju 2018. godine.

Nju je odlično izvela osebujna pjevačica Netta, a Doron 2020. godine surađuje i s našom pjevačicom Indirom Levak na pjesmi "You Will Never Break My Heart", kojom će ona pokušati izboriti svoj odlazak na kultno glazbeno natjecanje.

"Ovo je Doron Medalie. Prije dvije godine pobijedio je za Izrael na Eurosongu, kao autor pjesme 'Toy'. Sretna sam što je upravo on naše pojačanje kao koautor pjesme 'You Will Never Break My Heart', koju smo napisali Branimir Mihaljević i ja! 29. 2. tim Indira razvalit će pozornicu! Mi smo spremni! Tko će glasati za nas?" poručila je Indira pored videa njegova obraćanja na Instagramu.

"Pozdrav obožavateljima Eurovizije iz Hrvatske. Ovdje Doron iz Tel Aviva. Ove godine napisao sam pjesmu s Branimirom, savršeni hit za Euroviziju koji će izvesti Indira, a ako vam se svidi, glasajte za nas i vidimo se u Rotterdamu", poručio je.

"Jako sam sretna što mogu potvrditi da se uz autora glazbe Branimira Mihaljevića i mene kao autora teksta, timu pjesme 'You Will Never Break My Heart' kao koautor pridružio Doron Medalie. Iskusni producent i autor, poznavatelj Eurosonga i pobjednik iz 2018. godine s izraelskom predstavnicom Nettom i pjesmom 'Toy'. Sretna sam sto je upravo on naše pojačanje i ponosna što vjeruje u naš tim. Za Doru pripremamo dinamičan plesni nastup, zaraznu energiju pjesme koje ćemo moji plesači i ja pokazati u Opatiji! Obećavam da ćemo razvaliti pozornicu! Vjerujem da je brza i pozitivna pjesma odličan izbor za uspjeh na Eurosongu. Mi smo spremni!" dodala je Indira.

Indiru ćemo uskoro gledati i u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" u žiriju.