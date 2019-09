Uvijek nasmijana i dobre volje, Indira Levak jedna je od najpozitivnijih glazbenica na našoj estradi. Ova vatrena Slavonka osim pjevanjem bavi se i dizajniranjem namještaja, a njezina najveća podrška u poslu, ljubavi ali i napornim treninzima je njezin suprug poduzetnik Miroslav Levak, koji ju kako ona kaže drži kao kap vode na dlanu.

"Suprug i ja smo stalno zajedno, mi smo zapravo dream team, kod nas nema praznog hoda. On je veliki radoholičar kao i ja. On sjedne u kombi, dogovara koncerte, a ja u svoju tekicu nešto malo nacrtam. Ja sam vizionar, osoba koja nešto zamisli, a on će to ostvariti", otkrila nam je Indira.

Indira je nedavno proslavila 46. rođendan, a svoje godine nikada nije skrivala.

"Ja ne skrivam godine, dapače, meni su moje godine toliko ispunjene. Znam što hoću, znam što neću, ostvarujem neke svoje snove. Tako da jednostavno uživam. Voljena sam žena, što ima ljepše? Kada sam voljena, ja sam najjača" priznala je Indira.

Na estradi je poznata i kao osoba koja je uvijek dobre volje.

"Jesam, ne znam kako su drugi, ali ja sam uvijek nekako nasmijana", rekla nam je Indira.

Otkako je upoznala svog supruga, u životu joj itekako ide što i sama priznaje.

"Slažem se s tim. Kad gledam na svoje zdravlje i kad se vratim malo unazad, to je bilo strašno. Bilo mi je teško radit koncerte, poslije njih mi je bilo mučno, imala sam migrene, nerijetko sam završavala na infuzijama. A sada je to nestalo, lebdim, to je ljubav! Njemu neizmjerno vjerujem, on mi želi najbolje u životu i drži me kao kap vode na dlanu", zaključila je uvijek nasmijana Inidra.

