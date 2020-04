View this post on Instagram

Pažnja, pažnja...Novi frizeraj - u mom dnevnom boravku! 😂 Potrebna je costum made profesionalna boja za kosu by @vikleriruz i - MUŽ! Mirek mijenja profesiju, ide u koloriste, a sve zbog svoje ženice!❤️ Ako smo ostali doma to ne znači da se trebamo zapustiti, ni duhom ni tijelom, a ni izgledom! Hvala mojim curama iz salona na odličnoj usluzi koja je dostupna svima! Naručite boju i ona dolazi na vaša vrata. Mojoj kosi je vraćen sjaj, izrast je manje vidljiv, a ja sam se uredila za večeru s mužem! #zivotjesad #ostanidoma #costummade #profesionalnabojazakosu