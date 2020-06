View this post on Instagram

VEČERAS KONCERT PAKOŠTANE JOKO BAR “Gdje je party, gdje je pjesma, gdje je vino, tu je spas Gdje je ludi ritam noći, to je mjesto za nas!" Danas se družimo što je jako dobro jer će svatko od nas tek sada moći pokazati kako vlada plesnim podijem! 💃 'Dezinficirat' ćemo atmosferu od svih loših misli i odgovorno biti sretni! #tonight #concert #pakostane #partytime #indiraforza #životjesada