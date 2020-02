Indira Levak spremna je za nastup na ovogodišnjoj Dori na kojoj će pokušati izboriti odlazak na Eurosong 2020.

Indira Levak spremna je za nastup na ovogodišnjoj Dori koja će biti održana 29. ožujka u Opatiji, kamo je već stigla, a vrijeme prije nastupa krati u društvu autora glazbe svoje pjesme "You Will Never Break My Heart", skladatelja Branimira Mihaljevića.

Sudeći prema Indirinim objavama na profilu na Instagramu, energije i dobre zabave im nimalo ne nedostaje, a svojim su dogodovštinama nasmijali njezine brojne obožavatelje. Vrijeme između proba provode uz hotelski bazen i jedva čekaju subotnji nastup.

"Evo nas, dream team, moj dragi Branimir Mihaljević. Uvažavamo se, poštujemo. Sve je opušteno. Autor je pjesme "You Will Never Break My Heart" s kojom ću nastupiti na Dori. Jedva čekam vaše reakcije! Volim vas ljudi moji! Hvala svima na potpori i lijepim željama! Sada je na meni red da rasturim! I hoću", napisala je Indira uz video koji je sve dobro nasmijao.

"Sretno na Dori i rasturi", "Blago onome tko u mladosti poludi. Cijeli život mu u veselju prođe", "Top ste", "Extra, najdraži luđaci", "Vi ste super", "Carica", neki su od komentara na objavama.

"Jako sam sretna što mogu potvrditi da se uz autora glazbe Branimira Mihaljevića i mene kao autora teksta, timu pjesme "You Will Never Break My Heart" kao koautor pridružio Doron Medalie. Iskusni producent i autor, poznavatelj Eurosonga i pobjednik iz 2018. godine s izraelskom predstavnicom Nettom i pjesmom "Toy". Sretna sam sto je upravo on naše pojačanje i ponosna što vjeruje u naš tim. Za Doru pripremamo dinamičan plesni nastup, zaraznu energiju pjesme koje ćemo moji plesači i ja pokazati u Opatiji! Obećavam da ćemo razvaliti pozornicu! Vjerujem da je brza i pozitivna pjesma odličan izbor za uspjeh na Eurosongu. Mi smo spremni!" izjavila je Indira prije nekoliko dana.

Indiru ćemo uskoro gledati i u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" u žiriju.