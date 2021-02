Indira Levak nasmijala je sve videima koje je objavila na Instagramu, a koji su isječci s njezina nastupa na Dori.

Pjevačica Indira Levak uvijek je za dobru zabavu, a voli se nasmijati i na svoj račun. Na Instagramu je podijelila dva satirična videa koja je napravio pjevač Davor Lovrinić, jedan od natjecatelja showa Supertalent.

Videa su isječci s njezina nastupa na prošlogodišnjoj Dori, kada se Indira natjecala s pjesmom "You will never break my heart". "Ekipa i ja na putu za birtiju na dan ponovnog otvaranja" i "Kad me prodavačica pita da li želim šunkicu u komadu ili rezano" poruke su uz njezinu koreografiju, a sudeći po Indirinim komentarima, dobro se nasmijala na svoj račun.

"Volim kad se smijete! Ajmo još", napisala je Indira u opisu videa. "Carica si", "Najbolja si", samo su neki od brojnih komentara koje su joj pratitelji ostavljali u komentarima uz emotikone plakanja od smijeha.

Tijekom posljednje sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", Marko Braić se transformirao u Indiru te je izveo njezinu pjesmu s kojom se natjecala na Dori, a pjevačica je bila vidno raspoložena tijekom cijelog njegovog nastupa.