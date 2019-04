Brojne holivudske zvijezde i pjevači u svom poslu ne koriste svoja prava imena.

Pojedini glumci i pjevači odlučili su u javnosti koristiti drugačija imena od svojih pravih, koje su im nadijenuli njihovi roditelji. U većini slučajeva, koriste nadimke iz djetinjstva, imena svojih idola koji ih inspiriraju, a ponekad jednostavno ona koja im se jako sviđaju.

Jedan od njih je glazbenik Stevie Wonder. On je još kao 11-godišnji dječak nastupio na audiciji pod imenom Stevland Hardaway Morris, a njegov talent primjetio je Berry Gordy. Stevie se svojim talentom toliko isticao među ostalim kandidatima da ga je Gordy nazvao "čudom" odnosno na engleskom jeziku "wonder".

Nadimak ga je pratio kamo god je pošao pa mu je Gordy odlučio promijeniti ime u umjetničko Stevie Wonder.

Prije nego što je postala Lana Del Rey, pjevačica je koristila ime Lizzy Grant i bila je poznata pod nadimkom Sparkle Jump Rope Queen. Imenom Lana Del Rey počela se koristiti tijekom jednog putovanja u Miami gdje je dobila inspiraciju u španjolskom jeziku kojim je pričala sa svojim prijateljima.

Stefani Joanne Angelina Germanotta svoj je nadimak dobila na početku karijere nakon što je počela raditi s tekstopiscem Robom Fusarijem 2006. godine. Jednom je prilikom pjevala pjesmu Freddija Mercuryja Radio Ga-Ga i Rob ju je prozvao Lady Gaga. Ostalo je povijest.

Nicolas Cage odlučio je koristiti pseudonim tako da ga ljudi ne bi povezivali s njegovim slavnim ujakom, redateljem Francisom Fordom Coppolom jer njegovo pravo ime glasi Nicholas Kim Coppola. Kao inspiracija za novo ime poslužio mu je Marvelov lik Luke Cage.

Thomas Cruise Mapother IV, znani i kao Tom Cruise, sin je inženjera Thomasa Cruisea Mapothera III i glumice Mary Lee Pfeiffer. Odlučio je skratiti ime jer mu je zvučalo čudno.

Mickey Rourke rođen je u obitelji s francuskim i talijanskim korijenima. Njegov otac Philip Andre Rourke bio je veliki fan igrača baseballa Mickeyja Mantlea, pa ga je ponekad zvao Mickey. Glumac se na to navikao i odlučio nadimak korisiti kao ime.

1991. godine Heather Renée Sweet promijenila je ime u Dita u čast slavne njemačke glumice Dite Parlo. Njezino prezime nastalo je pal krajem 90-ih godina. Naime poznati časopis Playboy tražio ju je da im pošalje svoje ime pa je ona jednostavno izabrala prvo prezime iz telefonskog imenika koje je vidjela. Bilo je to prezime von Treese. Međutim urednicima se potkrala greška i nazvali su je Dita von Teese.

Destiny Hope Cyrus oduvijek je bila nasmijana djevojčica, pa je nadimak Miley dobila još u djetinjstvu. Njezino srednje ime Ray posvetila je djedu, demokratskom političaru Ronaldu Rayu Crusu.