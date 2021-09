Iluzionist Staneli je svojom točkom u prvoj epizodi "Supertalenta" ostavio žiri i publiku bez teksta te je dobio prvi zlatni gumb u novoj sezoni, a javnost je dirnula i njegova životna priča.

Za spektakularan kraj prve epizode nove sezone showa "Supertalent" pobrinuo se nevjerojatni iluzionist Staneli.

Na pozornicu je izašao s tačkama i bez riječi, nije pozdravio ni voditelje Igora Mešina i Franu Ridjana, i odmah je započeo svoju točku.

Zanimanje publike i žirija privukao je već kada je tačke nosio na bradi, no onda je uslijedio pravi show. Spustio se do žirija i od Martine Tomčić zatražio da napiše svoje ime na novčanici od 20 kuna koje ja zatim zapalio, a svi su zinuli kada je pokazao Martinino ime na svojoj ruci.

Odradio je i trik s Majom Šuput u kojem ju je zatražio da izabere jednu kartu i položi je naopako na stolu, a kada ju je okrenula na njoj je bila fotografija nje i sina Blooma. Šuput su odmah potekle suze, a Martina ih je jedva uspjela zadržati.

"Wow, sad ste me i slomili do kraja. Da se ovo nije dogodilo rekla bi vam da je ovaj nastup bio fenomenalan, iznimno si talentiran, posebno si me dirnuo, možeš biti motivacija i poticaj drugima", kazala je Maja koja mu je dala i svoj zlatni gumb.

"Ja inače ne volim mađioničare i trikove, međutim, kad je Maja dobila svoj trik uspjela sam se i ja raspasti, svojim životom pokazujete da preživljavaju samo najjači", poručila mu je Martina.

"Dosta impresivno, veselim se sljedećem nastupu", komentirao je točku Davor Bilman.

"Želim vam samo da prođete", kratak je bio Janko Popović Volarić.

Osim nastupom, žiri je dirnuo i svojom filmskom životnom pričom.

Staneli je rođen kao Nutrija, no svoje ime ne voli, i porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, a životni put odveo ga je u Švedsku. Koliko je zapravo uspješan, o tome govori podatak da je trikovima zadivio i švedsku kraljevsku obitelj te je veoma tražen diljem Skandinavije.

No njegov je san oduševiti ljude diljem svijeta, a uzor u tome mu je planetarno popularni David Copperfield, kako je izjavio jednom prilikom za Radio Sarajevo.

S 14 godina je skupio samo snove o tome da bude mađioničar i pobjegao od kuće kako bi se pridružio cirkusu. Godinama nitko nije znao gdje je on, policija ga je tražila i nikada ga nisu našli. U cirkusu mu, priča, nije bilo bajno. Maltretirali su ga, tukli, spavao je vani, na kamionu, pod mostom, ali trpio je svu patnju i bol jer je htio da mu otkriju tajne kako izvode trikove, no nisu mu nikad htjeli otkriti ništa. Bilo mu je teško, a nije imao nikoga s kime bi mogao podijeliti ono što osjeća. Život su mu obilježili bol, patnja i uspjeh. Zbog svega što je preživio, kaže, osjeća se kao da ima 40 godina, iako mu je tak 25.

Dosta je čitao o iluzijama, jer mu u cirkusu nisu htjeli otkrivati tajne pa ih je on potajno promatrao i sam zaključivao kako oni to izvode. Danas živi od mađioničarskih trikova koje sam osmišljava i izvodi. Živi na relaciji Zagreb-Tešanj-Švedska. Živi za aplauz, ne za novac. Nadimak Staneli je dobio po Stanliu iz dvojca Stanlio i Olio, jer je bio jako mršav, a družio se s prijateljem koji je bio deblji i onda su ih zvali Stanlio i Olio i tako je od toga postao Staneli.

Osim što ne voli svoje ime, kaže da, osim majke, ne voli ni cijelu svoju obitelj i da ga sestra ne podržava ni u čemu.

"Gdje god odem svi mi se smiju i smatraju me budalom. Htio sam biti poseban, maštao sam o tome kao dijete, kad sam u školi jednom gledao predstavu, odmah sam znao da je to moj put", ispričao je Staneli.