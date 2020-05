Razgovarali smo s Igorom Mešinom o njegovim voditeljskim ali i glumačkim počecima na Novoj TV.

Igor Mešin domaći je kazališni i televizijski glumac ali i više nego uspješan voditelj Nove TV čiji je član posljednjih desetak godina. Iza Igora su voditeljski angažmani najpopularnijih i najgledanijih zabavnih emisija u zemlji, ali i uloga u prvom domaćem sitcomu.

U razgovoru s Igorom prisjetili smo se njegovih prvih dana na Novoj TV.

''Aposlutno pamtim svoje početke po svojoj prvoj ulozi i pojavljivanju u seriji "Naša mala klinika" i po prvom voditeljskom angažmanu u showu "Ne zaboravi stihove.'', rekao nam je.

Iza njega do danas brojni voditeljski angažmani, od već spomenutog showa "Ne zaboravi stihove" do "Supertalenta", "Ljepotica i genijalaca" do showa "Tvoje lice zvuči poznato".

''Teško mi je izdvojiti što mi je najdraže ali nekako su "Supertalent" i "Tvoje lice zvuči poznato" obilježili cijeli moj voditeljski opus na Novoj TV.'', smatra.

Nije mu lako ni odlučiti je li mu draži voditeljski ili onaj glumački opus, presuđuju tek nijanse.

"Što se tiče Nove TV u voditeljskom sam se opusu baš lijepo snašao u puno projekata, onih glumačkih nešto manje. Glumački mi je poziv ipak primarni, no svoje glumačke potrebe zadovoljavam u kazalištu.

Igor je dio velike televizijske obitelji Nove TV desetak godina i razvijao se zajedno s njom.

"Imam osjećaj da kako je Nova TV napredovala, da sam i ja napredovao i uvijek mi je bilo lijepo raditi na najboljoj televiziji u Hrvatskoj.

Igor nam je otkrio i koji je njegov recept da bude uspješan voditelj i da ga publika voli i podržava iz projekta u projekt.

"Mislim da je najveći recept za taj uspjeh da ne razmišljaš puno kako ćeš se ljudima svidjeti i što će o tebi misliti. Nekako samo moraš to raditi najbolje što možeš", zaključio je.

"Što se tiče mog angažmana, posla i života s Novom TV, ne bih ništa mijenjao. Da me netko pita da krenemo iz početka, opet bih rekao da", priznao je Igor.

Kao voditelj je upoznao stotine novih ljudi i sreo mnoga nova lica, a rodila su se i neka nova prijateljstva.

"S mnogima sam ostao u kontaktu jer sam vodio takve formate, kroz showove možda i ne toliko ali kroz "Tvoje lice zvuči poznato" je prošlo toliko mojih prijatelja i kolega i danas se naravno čujem s njima", otkrio nam je Igor kojeg ćemo vjerujemo, gledati u još mnogo voditeljskih avantura Nove TV.