Igor Kojić pohvalio se da uživa u deliciji koja je jako popularna u Hrvatskoj.

Igor Kojić otkrio je na Instagram storyju gdje uživa nakon što je nedavno proslavio svoj 34. rođendan.

Muž naše popularne pjevačice Severine (49) podijelio je snimku na kojoj drži stalak dok drugi muškarac reže pršut te je oko njih prolazi još nekoliko ljudi. Usto se čuje pjesma "Hallelujah" Leonarda Cohena, a Igor, koji je na videu izgledao jako sretno, je odao da se nalazi u Zagrebu.

Inače, nekoliko sati ranije je Severina pozirala s bebom u naručju i raznježila brojne obožavatelje. "Ključ života u tvojoj je ruci", napisala je pjevačica i otkrila da drži sina Adriana svoje nećakinje Mije Popović.

Još od prošle godine se šuška o bračnim problemima Severine i Igora, no oni ne komentiraju svoj odnos. No, međusobno su se otpratili na Instagramu i on je obrisao sve njihove zajedničke fotografije.

Pjevačica je obrisala čestitku Kojiću za 33. rođendan, a 34. mu nije javno čestitala. No, ostavila je dosta njihovih fotografija s početka 2020. i one koje je ranije podijelila.