Igor Kojić se na Valentinovo oglasio prvi put ove godine, a dao je do znanja da Dan zaljubljenih nije proveo sa svojom suprugom Severinom.

Severina je na Valentinovo objavila na Instagramu video i fotografiju na kojima pozira gola među poklonima, a njezin suprug Igor Kojić upravo je Dan zaljubljenih iskoristio da se na toj društvenoj mreži oglasi prvi put ove godine.

"Sretan Sveti Trifun", napisao je kratko Igor u opisu fotografije na kojoj pozira u automobilu. Mnogi su mu u komentarima ostavili emotikone srca, no njegova supruga nije bila među njima.

Severina i Igor već duže vrijeme se nisu u javnosti pojavljivali zajedno, a javnost već mjesecima nagađa o problemima u njihovom braku. Nedavno su čak obrisali i zajedničke fotografije s Instagrama, čime su dodatno rasplamsali glasine o razvodu. Oboje o svemu i dalje šute, a najnovije informacije o njihovom odnosu pružio je Igorov otac Dragan Kojić Keba.

"Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam što se u njihovu braku događa, ne pričam s njima! Niti se trebam miješati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obveza pa često nije kod kuće. Ne znam što je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam planira li dolaziti u skorije vrijeme, ali to je njezina stvar", rekao je Keba za srpski Telegraf u prosincu prošle godine.