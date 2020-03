Igor Kojić oglasio se o Severini i njezinu bivšem partneru Milanu Popoviću nakon što je pjevačica objavila video na Instagramu u kojem zvoni na vrata beogradskog stana svog bivšeg zaručnika.

Severinin suprug Igor Kojić na Instagramu se odlučio oglasiti i stati u njezinu obranu nakon što je ona objavila video i svima obznanila kako joj bivši partner Milan Popović navodno ne dopušta da vidi njihova sina, koji živi s njime prema odluci suda.

"Ovaj čovjek po tko zna koji put izmišlja priče i plasira ih u medije ne bi li tako diskreditirao moju suprugu kao ženu i kao majku, učinio je konfliktnom i bahatom osobom, da ne kažem nešto gore. Prava je istina da smo supruga i ja ušli u Srbiju 12. 3. iz Hrvatske (ne iz Švicarske). Izvanredno stanje i mjere izolacije uvedeni su od 16. 3. Jedina je istina da ovaj čovjek nije htio predati dijete njegovoj majci na 5 sati druženja, nakon što ga nije vidjela punih 5 dana, a svega 10-ak puta u posljednja četiri mjeseca. Proglasio je samoizolaciju, prijavio nadležnim organima sebe i moju suprugu kako bi tako izolirao dijete od majke, a ne od korone. Pa kakav to čovjek moraš biti da u ovo vrijeme kada trebamo biti zajedno i podrška jedni drugima koristiš situaciju za osobne potrebe blaćenja druge osobe, što privatno, što putem medija, i to majku svog djeteta... To ne rade ljudi, to ne rade životinje, to rade samo duboko nesretni ljudi", napisao je Igor na Instagramu uz jednu od Milanovih izjava.

Severina je prije nekoliko dana na društvenim mrežama objavila potresni video u kojem zvoni na vrata beogradskog stana Milana Popovića i pokušava vidjeti sina, što je izazvalo žestoke reakcije javnosti, njezinih obožavatelja i brojnih domaćih zvijezda.