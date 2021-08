Igor Kojić podijelio je fotografiju na Instagram storyju ubrzo nakon vijesti o njegovom razvodu sa Severinom.

Igor Kojić (34) oglasio se na Instagram storyju nakon što se proširila vijest da su se on i Severina (49) službeno razveli.

Nogometni menadžer je podijelio fotografiju svoje sjene u travi koja podsjeća na stav legendarnog pjevača Freddieja Mercuryja. Naime, vidi se Igor ima jednu ruku podignutu u zrak baš kao što je to činio i pokojni frontmen rock grupe Queen u glazbenim spotovima i na svojim nastupima.

To je bio jedan od zaštitnih poteza Freddieja koji je poznat po hitovima "I Want To Break Free" i "Don't Stop Me Now". Inače, kratko nakon što su nam izvori bliski pjevačici potvrdili da su se službeno razveli, Igor se oglasio na Instagram storyju.

Pjevačica i nogometni menadžer su potpisali sporazumnu rastavu braka 19. kolovoza na zagrebačkom sudu za koju su podnijeli zahtjev pet dana ranije.

Razvod je potvrdila i Severina koja se oglasila putem svog PR tima.

"Naš je razvod sporazuman, kao što je bio i dogovor o životu na različitim adresama. Zajedno smo potpisali, zajednički odvjetnik predao je papire na sud i nemam što dodati. Osim da nisam ni slutila da sudovi mogu biti tako agilni. U slučaju mog djeteta nisu bili. I to, nećete vjerovati, ista sutkinja koja je vodila predmet skrbništva, Tea Golub. Nije joj trebalo niti sedam dana da potvrdi sporazumni razvod", istaknula je pjevačica.