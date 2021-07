Igor Kojić je na Instagramu objavio fotografiju sa Zdravkom Mamićem s kojim se družio u Mostaru, pa je u dugačkom statusu otkrio o čemu su razgovarali i što misli o njemu.

Suprug pjevačice Severine Kojić (49), bivši nogometaš Igor (33), na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj pozira sa Zdravkom Mamićem.

Otkrio je da su se družili u Mostaru, a uz fotku mu je posvetio i status u kojem ga je nahvalio.

"Ima ljudi, mada su rijetki, kojima ni bol ni misao ni nepravda ne unište vedrinu i jednostavnost. Ljudi koji vole nogomet dijele se na one koji vole Zdravka Mamića i na one koje mu se dive i, sve se to zove ljubav. Svi ljudi posjeduju karizmu, samo oni koji konce svoje duše vezuju za nebo svoju karizmu mogu prenijeti i na druge ljude. Mi nismo veliki narod, ali smo narod velikog srca. Srbija ima Dragana Džajića, Hrvatska ima Zdravka Mamića, velikog čovjeka još većeg srca, najvećeg dirigenta i kompozitora hrvatskog nogometa u 21. stoljeću koji je svojim ulaganjem u nevidljivo učinio sve vidljivim. Neki ga nazivaju bjeguncem. Bjegunac sam prvi ja. Bjegunac je svaki čovjek koji traga za istinom, a najhrabriji bjegunac je onaj koji može i ima hrabrosti izaći pred narod i istinom braniti tuđu laž", započeo je Igor svoj dugački status, pa je otkrio i o čemu su pričali.

"Kako kaže moj tetak Neša, s velikim ljudima je najlakše razgovarati, a ja sam sa Zdravkom jučer imao najlakši razgovor. Razgovarali smo o životu, o nogometu, o Hercegovini, dobio sam puno savjeta i postao bogatiji čovjek. Dragi Zdravko, ako te ćesar neće, Bosna te voli, Hercegovina još više, a Srbija te i voli i čeka jer nije u redu da pošteni ljudi ostaju pod sumnjom zato što su drugi hrđavi. Istina i pravda je ponekad spora ali dostižna i nalazi se na nebu, a samo hrabri i odabrani je pronađu i na zemlji. Sa željom da te jednog dana vidimo na punoj Marakani uz dobro poznatu pjesmu 'Ne može nam nitko ništa...', voli te tvoj prijatelj! Živjeli Ajmo", završio je Kojić, a objavom je izazvao podijeljena mišljenja svojih pratitelja.

Inače, Igor je nedavno na Instagramu prestao pratiti suprugu Severinu, kao i ona njega, čime su dodatno rasplamsali glasine o razvodu, no o tome se nijedno od njih još nije oglasilo.