Igor Kojić pokazao je na koji način provodi vrijeme nakon što je u javnost izašla vijest o njegovom razvodu sa Severinom kojom se oženio krajem rujna 2015.

Igor Kojić (34) kratko je komentirao razvod od Severine (49) nakon što je ona vijest potvrdila preko svog PR tima.

"Sve je rečeno, hvala na razumijevanju", istaknuo je nogometni menadžer za Slobodnu Dalmaciju.

Kojić je na Instagramu podijelio i fotografiju sa svojim vjenčanim kumom Borisom Đikanovićem i pokazao da se dobro zabavlja. "Kum: To je jedan od načina na koji se Bog brine o nama", napisao je.

Igor je pozirao zagrljen s kumom dok su se pokraj njih vidjeli harmonikaš i kontrabasist. Kojićevi pratitelji su se složili s njegovim riječima, a neki su izrazili žaljenje zbog njegovog razvoda sa Severinom.

"O svima nama", komentirala je njegova sestra Nataša. Nogometni menadžer je podijelio i nekoliko Instagram storyja, a na jednom je i zapjevao u autu pjesmu folk zvijezde Indire Radić "Nova krv".

"Lijepa sam, lijepa za nas, ali sam slijepa za vas", pjeva Igor u videu. Usto je otkrio da uživa u ljetovanju s društvom i objavo sliku bazena.

Inače, Kojić je ranije podijelio fotografiju svoje sjene u travi koja podsjeća na stav legendarnog pjevača Freddieja Mercuryja. Naime, vidi se Igor ima jednu ruku podignutu u zrak baš kao što je to činio i pokojni frontmen rock grupe Queen u glazbenim spotovima i na svojim nastupima.

To je bio jedan od zaštitnih poteza Freddieja koji je poznat po hitovima "I Want To Break Free" i "Don't Stop Me Now".

Podsjetimo, Severina je u petak potvrdila razvod od Igora preko svog PR tima.

"Naš je razvod sporazuman, kao što je bio i dogovor o životu na različitim adresama. Zajedno smo potpisali, zajednički odvjetnik predao je papire na sud i nemam što dodati. Osim da nisam ni slutila da sudovi mogu biti tako agilni. U slučaju mog djeteta nisu bili. I to, nećete vjerovati, ista sutkinja koja je vodila predmet skrbništva, Tea Golub. Nije joj trebalo niti sedam dana da potvrdi sporazumni razvod", istaknula je pjevačica.