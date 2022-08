Iggy Azelia nastupila je u kostimiću s vrućim hlačicama koji je istaknuo njezinu bujni stražnjicu, ali i nešto što na Instagramu vješto skriva.

Australska reperica Iggy Azalea nastupila je u Wisconsinu s američkim glazbenikom Pitbullom koji trenutno ima turneju "Can't Stop Us Now".

Za ovu je prigodu odabrala uski kostimić s vrućim hlačicama u kojem je istaknula svoju ženstvenu figuru, a pobrinula se i da u prvom planu bude njezina slavna stražnjica, kojom je neprestano treskala na pozornici.

S njezina bujnog atributa nije bilo lako skrenuti pogled, no uživo nije uspjela ni sakriti nešto što na Instagramu ne pokazuje.

Naime, Iggy se često proziva da pretjeruje s fotošopom i da u stvarnosti nije tako savršena kakvom se predstavlja, a da u tome ima istine, dokazuju fotografije na kojima se jasno vidi njezin celulit.

Stručnjaci za plastičnu kirurgiju uvjereni su i kako je u stražnjicu ugradila implantate, što je česta tama rasprava i u komentarima na njezinim društvenim mrežama, no ona to uporno poriče, ali zato je 2015. priznala da je povećala grudi.

Iggy je nedavno nastupila i na festivalu Exit u Novom Sadu, a i tada je odbrala golišavi kostim u kojem joj je stražnjica bila u prvom planu.

