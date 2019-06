Slavni glumac Idris Elba, jedan od najatraktivnijih muškaraca svijeta, uživa u sretnom braku sa Sabrinom Dhowre.

Poznati glumac Idris Elba nedavno se oženio i time okončao nadanja mnogih žena diljem svijeta. Odabranica njegova srca je mlađahna Sabrina Dhowre. Par se vjenčao krajem travnja u Maroku, a slavlje je trajalo tri dana.

Napokon su objavljene i prve fotografije s vjenčanja, a par ih je ustupio britanskom izdanju Voguea.

Idris je tako rekao kako je nerazdvojan od svoje supruge, a sudeći po fotografijama ovi novopečeni supružnici ne mogu maknuti ruke jedno s drugog. Vidi se kako je Sabrinina vjenčana haljina bila drapirana bijela vjenčanica s jednim otvorenim ramenom.

Par je zavjete razmijenio u Ksr Char Bagh hotelu u Marakešu, a svečanosti je prisustvovalo 150 uzvanika.

Govoreći o svojoj odluci da oženi Sabrinu, Idris je rekao kako su nerazdvojni od kada su se upoznali.

"Znate, ja imam 47 godina, bio sam oženjen i prije no što sam upoznao Sabrinu. Nisam se zapravo želio opet ženiti, no eto, dogodilo se", zaključio je zgodni glumac. Dodao je i kako je bivša misica Sabrina promijenila njegov pogled na ljubav i brak.

Idris i Sabrina zaručili su se prošle godine u veljači, nakon godinu dana veze kada ju je on zaprosio u javnosti. Upoznali su se u Sabrininoj rodnoj Kanadi 2017. godine gdje su zajedno snimali film "The Mountain Between Us".

"Zaljubiti se dok snimaš film u kojem je zaljubljivanje glavna tema, to je poprilično posebno", izjavio je Idris na početku veze za magazin People.

Par se prvi put zajedno pojavio na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu prije dvije godine, a zajedno su posjetili i Zagreb u kojem je Idris prošle godina nastupao kad DJ u jednom noćnom klubu.

Britanski glumac iza sebe ima jedan brak, i to onaj s vizažisticom Hanne Norgaard, s kojom ima kći Isan. Iz veze s vizažisticom Naiyanom Garth ima trogodišnjeg sina Winstona.