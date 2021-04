Ida Prester je od 2013. godine u braku s Ivanom Peševskim, s kojim ima dvoje djece, a sada je na svojem Instagramu ispričala kako su se upoznali.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester svojeg supruga Ivana Peševskog upoznala je prije točno devet godina pa je tim povodom na svojem Instagramu prepričala kako je izgledao njihov prvi susret.

"Jedna mala ljubavna pričica, da vas razveselimo u ovom sivom danu. Sve je istina. Od tada brdovito, malo gore, malo dolje, malo istok, malo zapad, ali nikad dosadno. Sretno i nama, a i svima vama", napisala je uz objavu koja je mnoge njezine pratitelje nasmijala do suza.

"Točno na današnji dan prije devet godina smo se upoznali Vani i ja. Smiješna priča", započela je i otkrila da se njihov prvi susret dogodio na jednoj rođendanskoj zabavi u Beogradu.

"Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulati. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim tenisicama. Ko neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je", prisjetila se, a zatim je opisala kako je tekao njihov prvi razgovor.

"Party završava, idemo kući. Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Lik me se uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da on to i ne zna. OK, bilo je veselo pa me nije zapamtio, a možda je tako ulijetao svakoj drugoj. Al' to mu je zadnje, pa neka", zaključila je, a na kraju je i čestitala rođendan DJ-u na čijem su se tulumu upoznali.

Ida i Ivan vjenčali su se 2013. godine, a zajedno imaju dvojicu sinova, Roka i Rija.

Prošle su jeseni iz Beograda preselili u Zagreb, a Ida od ovog ožujka s Mijom Kovačić vodi zabavnu emisiju "Fakap", koju možete gledati svakog četvrtka u 18 sati na showbuzz.hr.