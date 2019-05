Ibrica Jusić i Tereza Kesovija, kao i reporter Nove TV Andrija Jarak, potreseni su viješću o odlasku Đele Jusića.

Smrt glazbenika Đele Jusića potresla je hrvatsku glazbenu scenu i brojne glazbenike koji su imali priliku i čast s njime surađivati, ali i članove obitelji i najbliže prijatelje.

Među ožalošćenima je Đelin brat, Ibrica Jusić koji je u njemu uvijek vidio velik uzor.

"Meni je moj brat bio i ostao uzor broj jedan. Nismo puno surađivali ali sve što smo napravili zajedno u životu to je postalo klasika. Opus koji je ostavio iza sebe, to bi se moglo danima nabrajati. Što se kaže otišao je veliki čovjek, ali iza sebe je ostavio veliko djelo", izjavio je ožalošćeni Ibrica.

Potresena je i legendarna domaća pjevačica Terezija Kesovija koja je često surađivala s Đelom, a bili su i veliki prijatelji.

"Malo je reći da mi je teško. On je bio moj najbolji prijatelji, moj najvjerniji kompozitor, koji je bio i uvijek će to ostati. Pjevajući njegove pjesme i dalje ću čuvati uspomenu na njega, dok sam živa. Ne smijemo ga zaboraviti. On je toliko toga dao veličanstveno i dobrog. Niti jedna nagrada mu ne može biti draža od poštovanja koje mu ova zemlja mora odati. Samo da je napisao "Dubrovačka zvona", tu himnu ratnu ništa drugo nije trebao. A kada sam ja izgubila brata, napisao je pjesmu In memoriam i nikada mu to neću zaboraviti. A sada se osjećam kao da sam izgubila drugog brata. Koliko god sam bila svjesna da je teško bolestan i da nije mogao dugo živjeti, svejedno me to strašno pogodilo", izjavila nam Tereza kroz suze.

I reporter Nove TV, Andrija Jarak prisjetio se velikana hrvatske glazbe i posvetio mu emotivan post na svom Facebook profilu.

Đelo Jusić preminuo je nakon teške bolesti u Zagrebu, u 81. godini.

Iza sebe je ostavio brojna velika domaća djela zabavne, ali i ozbiljne, uglavnom orkestralne glazbe. Godine 1961. utemeljio je vokalno-instrumentalni sastav Dubrovačke trubadure. Njegova glazbena djela izvodili su brojni domaći izvođači poput Tereze Kesovije, Olivera Dragojevića, Ibrice Jusića, Frane Lasića i mnogih drugi.