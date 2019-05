Povratnička turneja slavnih Spajsica sastoji se od 13 koncerata, a prva dva proglašena su debaklom.

Nekad najpopularniji ženski bend na svijetu, Spice Girls, vratii se na pozornicu bez jedne članice.

Radi se o povratničkoj turneji slavne grupe koja će se sastojati od 13 koncerata, no ona će proći bez Victorije Beckham koja se bivšim kolegicama pridružila samo u mislima te im zaželjela sreću.

Podsjetimo, Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Brown i Melanie Chisholm ili Baby, Ginger, Scary i Sporty Spice, našle su se po prvi put zajedno na pozornici nakon sedam godina i to u Dublinu u kojem je održan prvi povratnički koncert. Moćni ženski band najavio je još u veljači da planira ponovno raditi zajedno, gotovo dva desetljeća nakon što se skupina raspala.

Iako je to trebao biti veliki spektakl, bio je to poprilični debakl, ako je suditi po bijesnim komentarima obožavatelja na Twitteru dan nakon koncerta koji su se žalili na preloš zvuk i felšanje u pjevanju. Navodno su zbog prelošeg razglasa brojni obožavatelji otišli kućama usred koncerta, a brojne snimke koje su se pojavile na internetu idu u prilog tome koliko je to bilo loše.

Naime, na trenutke nije uopće bilo jasno koju pjesmu četvorka izvodi, a kad vam kažemo da su cijene karata bile od 66 do 166 funti, potpuno je razumljivo zašto su obožavatelji bili razočarani. Također, tijekom dublinskog koncerta, obožavatelje je šokiralo i ponašanje Mel B, odnosno Scary Spice, koja je prostačila, twerkala te zbijala rasističke šale. "Meni je dopušteno da budem rasist, jer imam crnu kožu", ispalila je usred koncerta.

A čini se kako su se problemi nastavili i na drugom koncertu koji je održan sinoć u Walesu na stadionu Cardiff's Principality. I dok je dio obožavatelja nastup nazvao "čarobnim i nevjerojatnim", drugi su se ponovno žalili na očajno ozvučenje i raniji odlazak s koncerta. "Cure su briljantne, ali ozvučenje je sve upropastilo.Želim povrat novca", samo je jedan od komentara na Twitteru. "Stigli smo iz Južne Afrike samo kako bi vas vidjeli, a ostali smo razočarani", poručio im je drugi obožavatelj.

Unatoč tome, cure su ponovno priredile spektakl s plesnim djelom te presvlačenjem u pomno birane kostimiće koji podsjećaju na njihovu nekadašnju slavu, a u garderobu su sinoć odlazile čak 6 puta.

Nakon loših komentara s prvog koncerta, jedina se oglasila upravo Mel B koja je u videu na Instagramu priznala kako je bilo problema sa zvukom, no svim obožavateljima je obećala kako će on biti riješen do sljedećeg izlaska na pozornicu.

Bude li i treći koncert podbacio, nekako nam se čini da će cure imati velikih problema s obožavateljima. I ovako su sve bjesniji...