Život Hunter Tylo obilježen je obiteljskim tragedijama, ali i ovisnošću o plastičnim operacijama, koje su promijenile njezin izgled u potpunosti.

Američka glumica i manekenka Hunter Tylo nekada je slovila kao jedna od najljepših žena svijeta, čije se lice našlo na naslovnicama magazina diljem svijeta, ali njezino današnje izdanje daleko je od onog najboljeg.

Hunter je vrhunac slave dosegla krajem 80-ih godina, i to zahvaljujući seriji "Days of Our Lives", no 1990. godine njezin je lik povučen i ona se odlučila povući iz svijeta glume te upisati medicinski fakultet.

No tu ju odluku poljuljala novu ponudu koju je dobila za seriju "The Bold and the Beautiful". Isprva je tu ponudu odbila, no na kraju ju je ipak prihvatila, a uz to je i studirala medicinu.

Hunter je tijekom 90-ih godina pokušala vratiti staru slavu, ali život su joj počele pogađati tragedije. Naime, kćeri Katyi Ariel Tylo dijagnosticaran je rak oka, odnosno retinoblastom. Liječnici su joj morali odstraniti cijeli organ vida, no bolest se nakon nekoliko mjeseci vratila, ali srećom se i povukla, za što su liječnici ustvrdili da je pravo čudo. Glumica i dandanas tvrdi da je za to zaslužna molitva.

Tragedijama tu nije bio kraj, 2007. godine njezin sin Michael Tylo Jr. utopio se u bazenu njihove obiteljske kuće u Nevadi. Nakon dužeg perioda tugovanja Hunter se ponovno pokušala vratiti poslu i staroj slavi, ali to joj nije pošlo za rukom.

Mnogi su zaključili da je jedan od razloga što joj to nije uspjelo i njezina ovisnost o plastičnim operacijama, zbog kojih je njezina prirodna ljepota izblijedjela, a lice joj postalo gotovo neprepoznatljivo.

U javnosti nikada o tome nije htjela govoriti, ali posljedice estetskih zahvata na njezinu licu itekako su vidljive.