Nitko ne daje tako iskrene emocije i nitko se ne raduje kao Down - uvjerili su se u to ovih dana brojna lica iz javnog života, među kojima i urednica Provjerenog Ivana Paradžiković koja je ove godine dio humanitarne kampanje „Velike i male zvijezde“ Udruge za sindrom Down Međimurske županije.

U dobroj atmosferi, i velike i male zvijezde okupile su se s istim ciljem – pomoći u prikupljanju sredstava za terapije i rehabilitaciju mališana sa sindromom Down u Čakovcu. Na snimanju humanitarnog kalendara čijom se prodajom sredstva i prikupljaju, uz mališane sa sindromom Down poznata su televizijska i glazbena lica pokazala i svoju drugu stranu koju javnost nema često priliku vidjeti.

„Tolika koncentracija sreće i ljubavi na jednom mjestu rijetko se može doživjeti. Bili smo glasni, pljeskali smo, smijali se i pjevali… Zahvalna sam što su mene pozvali i darovali mi taj dan. Hvalevrijedna je to i prijeko potrebna kampanja Udruge za sindrom Down Međimurske županije i njezinih volontera“, podijelila je Ivana Paradžiković dojmove sa snimanja kalendara.

Ivana Paradžiković (Foto: PR)

Među licima koja će s ponosom krasiti novi kalendar su i pjevačica Mia Dimšić, legendarni Martin Sagner i Smiljka Bencet, poznatiji kao Dudek i Regica, te brojni drugi.

Martin Sagner i Smiljka Bencet (Foto: PR)

Humanitarni projekt „Velike i male zvijezde” za pomoć djeci sa sindromom Down, 2013. godine su započeli entuzijasti volonteri Tamara Peras, televizijska novinarka HRT-a i profesionalni fotograf Vjeran Žganec Rogulja. Da bi ovaj hvalevrijedan projekt mogli realizirati, pomaže ga cijela vojska volontera.

Riječ je o kalendaru koji se realizira uz pomoć ljudi iz hrvatskog javnog života; glumaca, glazbenika, TV lica, kazališnih i filmskih redatelja, legendarnih izbornika...

Do sad se u projektu pridružilo 60-ak zvijezda, a koncipiran je tako da svaki pojedini mjesec čini priča koju čini zvijezda iz javnog života i mališani sa sindromom Down, tematski vezana uz posao, hobi ili preferencije gostujuće zvijezde. Novcem od prodaje kalendara financiraju se terapije i rehabilitacije mališana Udruge za sindrom Down Međimurske županije, a u koju su uključeni i mališani iz susjedne Varaždinske županije s obzirom na to da u Varaždinu takva udruga ne postoji.

Mia Dimšić (Foto: PR)

Kalendar je dosegao nakladu od 10 tisuća primjeraka, a tijekom godina je postao toliko popularan da ga se osim u čitavu Hrvatsku, distribuira i u druge zemlje, pa i na kontinente poput daleke Australije.

Do sad je njegovom prodajom osigurano više od 400 tisuća strogo namjenskih kuna, što je neprocjenjiva vrijednost mališanima i njihovim obiteljima. Poznato je da su osnova napretka kod djece sa sindromom Down stalni i permanentni terapija i rad, a naš je cilj omogućiti svakom djetetu rast i razvoj njegovih sposobnosti do njihovih individualnih maksimuma.