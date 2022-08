Hugh Lauri snimljen je u Londonu s raščupanom kosom i bradom te otkopčanim šlicom, a na fotografijama se vide i velike ogrebotine na njegovim rukama i nogama.

Britanski glumac Hugh Laurie (63) najpoznatiji je po ulozi legendarnog doktora Housea u istoimenoj seriji za koju je po epizodi dobivao čak 250 tisuća funti te je svojevremeno bio najplaćeniji televizijski glumac.

No čini se da bogatstvo koje je stekao ne troši na svoj izgled, jer se glumac u zadnje vrijeme zapustio do te mjere da bi ga teško prepoznali i najveći obožavatelji.

Laurija su nedavno papaazzi ulovili tijekom šetnje sa psom u Londonu, za koju se nije potrudio počešljati kosu i bradu, a zaboravio je i zakopčati šlic na hlačama.

Na fotografijama se vide i zabrinjavajuće porezotine na njegovim rukama i nogama, a nije poznato kako su nastale.

Laurie je u ranijim intervjuima isticao kako ne posvećuje puno pažnje svojem izgledu.

"Generalno mi se više sviđa kako izgledaju muškarci u Engleskoj nego oni u Americi. Bez obzira na to kojim se poslom bave, Amerikanci su besprijekorno njegovani i uređeni. Kosu suše fenom, a čini mi se da okolo hodaju s češljem u džepu. Nedavno sam večerao s Georgeom Clooneyjem i bio je tako zgodan. Ali ja više volim opušten pristup nego da dobro izgledam. Pretjerano uređivanje smatram gubitkom vremena, umjesto toga korisnije bi bilo da naučim svirati trombon", ispričao je glumac jednom prilikom.

Inače, Laurie je zadnju ulogu ostvario u mini-seriji "Why Didn't They Ask Evans?", baziranoj na istoimenom romanu Agathe Christie, u kojoj glumi psihologa Jamesa Nicholsona, a usto je redatelj.

