52-godišnji Hugh Jackman i njegova 13 godina starija supruga Deborra-Lee Furness odlučili su se okupati unatoč hladnoći.

Holivudski glumac Hugh Jackman privlači pozornost gdje god se pojavi što i nije čudno jer je jedan od najseksi muškaraca na svijetu.

52-godišnji Hugh je viđen kako uživa u Hamptonsu, popularnom mjestu za odmor mnogih zvijezda. Unatoč hladnijem vremenu glumac se skinuo u hlače i okupao i isto je učinila i njegova 13 godina starija supruga Deborra-Lee Furness, no ona je nosila majicu i tajice.

Jackman je pokazao svoje isklesani torzo, a kada je s Deborrom izjurio iz mora obrisali su se ručnicima i onda nakratko prepustili nježnostima. Dok su se grlili i ljubili, isticale su se glumičine prozirne tajice u kojima se kupala.

Inače, mnoge žene tuguju jer je Hugh od 1996. u braku s kolegicom Deborrom-Lee Furness. Sreli su se godinu dana ranije na setu serije "Correlli", u kojoj su igrali glavne uloge. "Zaljubio sam se u nju čim sam ju vidio. Htio sam se odmah oženiti njome, iako sam bio jako mlad", svojedobno je rekao Jackman. Naime, on je bio u ranim 20-ima, a ona je 13 godina starija od njega.

Supružnici su htjeli imati djecu i odlučili se za umjetnu oplodnju, no to nije uspjelo i Deborra je pobacila dva puta. Iako su to bili jako teški trenuci za njih, zajedno su ih prebrodili i posvojili sina Oscara (18) i kćer Avu (15). Jackman je jednom rekao kako njegova djeca imaju privilegiran život i trudi im se sve pružiti, no zauzvrat je dosta strog u njihovu odgoju i stalno ih uči o poštovanju i zahvalnosti.

Jackman i njegova supruga se tijekom cijelog braka uspješno nose i s ružnim komentarima na njezin račun. Naime, kritiziraju Furness da izgleda neugledno i ne drži do izgleda uz svog muža koji je seks-simbol. No njih to baš i ne dira.