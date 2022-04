Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness proslavili su 26. godišnjicu braka, a glumac je supruzi na društvenim mrežama čestitao njihov dan.

Holivudski glumac Hugh Jackman raznježio svoje pratitelje na društvenim mrežama i to čestitkom koju je uputio svojoj supruzi Deborri-Lee Furness povodom njihove 26. godišnjice sretnog braka.

"Danas slavim 26 godina braka s mojom nevjerojatnom suprugom. Svaki dan je ispunjen s puno smijeha, radosti i razonode. Deb, ti si svjetlo mojeg života. Volim te svim svojim srcem", napisao je Hugh uz njihovu zajedničku fotografiju s plaže koju je objavio na svom profilu na Instagramu.

Par se vjenčao u travnju 1996. godine, i to godinu dana nakon što su se upoznali i unatoč tome što su rijetki predviđali uspjeh njihovu braku i to ponajviše zbog činjenice da je Debora od Hugha starija 13 godina. No takvi su se očito prevarili jer je par i danas sretan zajedno, a i roditelji su dvoje posvojene djece 21-godišnjeg sina Maximiliana Jackmana i 16-godišnje Ave Eliot.

Hugh je u jednom od intervjua za magazin People otkrio da se tajna njihovog sretnog braka krije u tome da odvajaju vrijeme jedno za drugo i da uvijek uče jedno od drugog. Dodao je i da su svjesno resetirali svoj brak, što znači da se ne rastaju kao mnogi dugogodišnji parovi.

"Mi uvijek učimo i ljudi se mijenjaju, tako da morate, morate se stalno resetirati. Uvijek se čudim koliko je smiješna, nevjerojatna i koliko je pametna. Što duže traje, to će nam biti bolje", zaključio je Hugh.

Par se tijekom posljednnjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Debrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda uz svog muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.

