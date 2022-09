Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness plijenili su pozornost izmjenjujući nježnosti i poljupce u Veneciji, u kojoj on na filmskom festivalu promovira svoj novi film.

Holivudski glumac Hugh Jackman priredio je paparazzima pravu romantičnu poslasticu nakon što su ga uhvatili kako izmjenjuje poljupce i nježnost sa suprugom Deborrom-Lee Furness na Venecijanskom filmskom festivalu.

53-godišnji Hugh držao je za ruke i ljubio 66-godišnju Deborru-Lee, na fotografijama djeluju zaljubljenije nego ikad prije, a u travnju ove godine proslavili su 26. godišnjicu braka.

Par je zajedno stigao u Veneciju, u kojoj će Hugh promovirati svoj novi film "The Son".

Vjenčali su se u travnju 1996. godine, i to godinu dana nakon što su se upoznali i unatoč tome što su rijetki predviđali uspjeh njihovu braku, ponajviše zbog činjenice da je Deborra od Hugha starija 13 godina. No, takvi su se očito prevarili jer je par i danas sretan zajedno, a i roditelji su dvoje posvojene djece, 21-godišnjeg sina Maximiliana Jackmana i 16-godišnje Ave Eliot.

Hugh je u jednom od intervjua za magazin People otkrio da se tajna njihova sretnog braka krije u tome da odvajaju vrijeme jedno za drugo i da uvijek uče jedno od drugog. Dodao je i da su svjesno resetirali svoj brak, što znači da se ne rastaju kao mnogi dugogodišnji parovi.

"Mi uvijek učimo i ljudi se mijenjaju, tako da morate, morate se stalno resetirati. Uvijek se čudim koliko je smiješna, nevjerojatna i koliko je pametna. Što duže traje, to će nam biti bolje", zaključio je Hugh.

Par se tijekom posljednjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Deborrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.

