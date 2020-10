Hugh Grant snimljen je na odmoru u susjednoj Italiji sa suprugom Annom Elisabeth Eberstein.

Britanski glumac Hugh Grant, čiju su karijeru obilježile brojne romantične komedije, ovih dana uživa u romantičnoj Veneciji sa svojom 20 godina mlađom suprugom Annom Elisabeth Eberstein.

Par je snimljen dok su opušteno razgledavali talijanski grad, a iskoristili su priliku i za romantičnu i jedinstvenu vožnju gondolom.

60-godišnja zvijezda romantičnih komedija poput "Četiri vjenčanja i sprovod", "Love Actually" i "Nothing Hill" tijekom duge karijere je pažnju uglavnom privlačio vezama i zgražanjem nad pomisli da bi mogao stati pred oltar. Dugo je godina ljubio kolegicu Elizabeth Hurley, a nakon 13-godišnje veze danas su u prijateljskim odnosima, unatoč činjenici što je on javno priznao da ju je prevario s prostitutkom. Toliko su si dobri da je Hugh njezinom sinu Damianu čak i kum.

Hugh je neko vrijeme ljubio Tinglan Hong, s kojom ima 7-godišnju kćer Tabithu i 6-godišnjeg sina Felixa, no pred oltar je stao tek prije dvije godine i to sa švedskom producenticom Annom.

Supružnici svoj privatni život čuvaju daleko od očiju javnosti pa čak nisu objavili ni imena sve svoje djece. Vjenčali su se na maloj ceremoniji 2018. godine u krugu najbližih prijatelja i obitelja, a upoznali su se još 2012. godine.

Iste godine u rujnu su dobila sina Johna, a Anni nije zasmetalo ni to što je Hugh u prosincu iste godine dobio sina Felixa iz prošle veze s Tinglan.