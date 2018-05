Hugh Grant će se, čini se, vjenčati nakon šest godina veze. Pred oltar ide sa švedskom producenticom Annom Eberstein.

Burni život Hugha Granta je, čini se, završen. Naime, nakon šest godina veze sa švedskom producenticom Annom Eberstein, odlučio je da je vrijeme da se oženi. Dobar dio razloga mogao bi biti i u činjenici da 57-godišnji glumac s 39-godišnjom glumicom ima troje djece, a s bivšom djevojkom Tinglan Hong još dvoje.

Budući da je u kratkom periodu postao otac čak petero djece, čini se da se Grant odlučio prestati ponašati kao mladić. "Nitko od njegovih prijatelja nije mislio da će dočekati taj dan. Uskoro će biti umirovljenik i postao je obiteljski čovjek", rekao je izvor za britanski The Sun. Navodno se svadba planira u matičnom uredu u Londonu i to do kraja svibnja.