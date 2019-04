Ususret Europa kupu, naši su se reprezentativci prošetali Gajevom ulicom do Trga bana Jelačića.

Atraktivni hrvatski vaterpolo reprezentativci, najtrofejniji hrvatski sportaši, prelijepo subotnje jutro nakon odrađenog treninga iskoristili su za druženje s ljubiteljima vaterpola, ali i turistima koji nisu mogli vjerovati da su imali prilike upoznati najbolje vaterpoliste svijeta.



Ususret Europa kupu, naši su se reprezentativci pod vodstvom izbornika Ivice Tucka prošetali Gajevom ulicom do Trga bana Jelačića na kojem su ih ispod sata čekale legende Dubravko Šimenc, Perica Bukić te građani svih uzrasta koju su htjeli upoznati naše vodene junake, fotografirati se i razmijeniti iskustva.

Reprezentaciji je ranije na Trgu podršku dala i Predsjednica RH Kolinda Grabar – Kitarović. S građanima su se družili: Marko Bijač, Ivan Marcelić, Luka Lončar, Josip Vrlić, Ivan Krapić, Marko Macan, Ivan Buljubašić, Andro Bušlje, Hrvoje Benić, Loren Fatović, Maro Joković, Ante Vukičević, Lovre Miloš, Anđelo Šetka, Xavi Garcia i Andrija Bašić. Reprezentativce su do Trga u karakterističnim ogrtačima dopratile hrvatski top modeli Luna Valas i Paula Puškaš.



Sudeći po atmosferi s Trga, iduću nas vikend u Zagrebu očekuje pravo vaterpolo ludilo. Naime, od 5. do 7. travnja na bazenu Mladosti osam najboljih europskih reprezentacija igrat će završnicu Europa kupa. Nacionalne vrste Crne Gore, Grčke, Italije, Mađarske, Rusije, Srbije, Španjolske i Hrvatske borit će se na bazenu uz Savu za titulu pobjednika ovog prestižnog europskog natjecanja.



Turnir otvaraju Mađarska i Crna Gora u petak 5. travnja od 15 sati, nastavljaju Španjolska i Srbija od 16.45 sati, Italija i Rusija susreću se u 18.30 sati dok prvi dan zatvaraju Hrvatska i Grčka s početkom od 20.15 sati. Uz utakmice, u sklopu Europa Kup-a održati će se Kids' players day u subotu, 6. travnja na bazenu Mladost na savi s početkom u 11 sati, a ne kojem će svi građani imati priliku upoznati legende hrvatskog vaterpola te igrače iz svake reprezentacije koja sudjeluje na turniru. Nika Ilčić Meet up druženje sa najpoznatijom regionalnom You Tube zvijezdom održati će isti dan u 15 sati.



Ulaznice za sva tri dana Europa kupa potražite u sustavu Ulaznice.hr.