Manekenka HoYeon Jung proslavila se prvom glumačkom ulogom u seriji "Squid Game", no na sceni je već dugi niz godina.

HoYeon Jung (27) postala je prava zvijezda otkako se na Netflixu pojavila serija "Squid Game", no u Južnoj Koreji već godinama žari i pali. Manekenka koja je nosila revije najpoznatijih modnih brendova debitirala je u glumačkim vodama u jednoj od najpopularnijih serija današnjice, a utjelovila je Kang Sae-byeok.

U jednom intervjuu je ispričala kako ju je pauza u manekenskoj karijeri inspirirala da se okuša pred kamerama na drugačiji način. "Često sam sama putovala i uglavnom sam vrijeme kratila gledajući filmove. Razmišljala sam i koji je pravi smjer u mojoj karijeri kada se odlučim povući s modnih pista, a sve to zajedno dovelo me do glume", ispričala je ova ljepotica. "Režiser mi je rekao da je upravo mene odabrao za ulogu jer sam i prije audicije bila savršena za ulogu Sae Byeok. Nije mi bilo lako jer sam se bojala da neću znati odglumiti kako treba, no razgovori na setu i ohrabrenje kolega zaista mi je pomoglo", zaključila je.

Jung je karijeru započela još kao tinejdžerica, a upornost i trud zaista su se isplatili. Uspjela je bez pomoći agencije, a pojavila se i u korejskoj verziji showa "Next Top Model". Krasila je naslovnicu korejskog Voguea, a od 2016. godine ljubi korejskog glumca Leeja Dong-hwija. Svoju privatnost čuva koliko može, ali je u jednom od posljednjih intervjua naglasila da je on jako ponosan na nju te je podržava u svemu što radi.

Priznala je kako nije očekivala da će serija "Squid game" postati tolika senzacija, no jasno joj je zašto se to dogodilo. "To je serija o ljudskoj prirodi, s kojom se većina ljudi može identificirati, no s druge strane komunicira putem igara iz djetinjstva, koje je lako pratiti", rekla je.

Nagla popularnost nakon serije "Squid game" donijela joj je milijune pratitelja na Instagramu, a s preko 19 milijuna pratitelja postala je jedna od najpraćenijih glumica Južne Koreje. Holivudski režiseri već se otimaju za nju, a posao joj raste i na manekenskom polju. HoYeon Jung ističe kako joj imponira što je postala toliko popularna, no kaže kako je s obje noge čvrsto na zemlji te jedva čeka sljedeće projekte.