Zgodna brineta na Zlatnim je globusima radila kao hostesa za jedan poznati brend vode, a jutro nakon dodjele postala je hit na društvenim mrežama zbog činjenice da se pojavljuje na većini fotografija iza holivudskih zvijezda na crvenom tepihu, pa su je fotografi tako uhvatili iza Nicole Kidman, Richarda Maddena, Lucy Boynton, Dakote Fanning, Idrisa Elbe i mnogih drugih.

Mnogi su se sljedećeg jutra odlično našalili na njezin račun i prozvali je zvijezdom večeri te zaključili kako bi upravo ona trebala dobiti Zlatni globus ili neku buduću filmsku ulogu. A od Zlatnih globusa jedina koja se zadovoljno smije jest ona sama.

Naime, Kelleth je dobila više od 80 tisuća novih obožavatelja na Instagramu, snimila je reklamu za jedan brend pseće hrane, ali i ulogu u sapunici "The Bold And The Beautiful", s čijom je ekipom snimila fotografiju te ju objavila na društvenim mrežama. Još se ne zna koja joj je uloga pripala niti hoće li se pojaviti u više epizoda, no svaka čast za proboj na svjetsko tržište, i to ovako neobičan.

No nisu sve zvijezde bile impresionirane njezinim načinom privlačenja pažnje, a jedna od njih je legendarna glumica Jamie Lee Curtis, koja je svoje mišljenje podijelila na Instagramu.

"Dakle, moj suprug koji inače ne čita šoubiz vijesti mi je upravo spomenuo da sam bila na CNN-u. Posebno sam se odmaknula od očiglednih promocija Fijija i Moeta, gdje su mlade dame s s proizvodima stajale blizu određene kamere. Znala sam zašto se tamo nalazi fotograf te sam jasno i glasno rekla da ne želim sudjelovati u takvom oglašavanju. Očito je da ovaj kut fotografije pokazuje da sam se odmaknula. Sponzori događaja trebaju dobiti dopuštenje od ljudi kad ih već tjeraju da se fotografiraju pored proizvoda", napisala je 60-godišnja glumica.

Nekako smo sigurni da Kelleth ne brinu previše takvi komentari, jer smo sigurni da je ovo tek njezin holivudski početak.