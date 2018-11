Brojne holivudske zvijezde opraštaju se od Marvelove legende Stana Leeja.

Vijest o smrti legendarnog autora Marvelovih junaka Stana Leeja, rastužila je obožavatelje super junaka koje je stvorio kao i brojne kolege iz Hollywooda.

Neke od najvećih holivudskih zvijezda uključujući Hugha Jackmana, Ryana Reynoldsa i Roberta Downeya Jr.-a oprostili su se od Stana na društvenim mrežama.

"Izgubili smo kreativnog genija. Stan Lee bio je pionir u svijetu superheroja. Ponosan sam što sam mali dio njegova nasljeđa. I što sam pomogao oživjeti jednog od njegovih likova", napisao je Hugh Jackman poznat po ulozi Wolverinea u filmskom serijalu X-Man koji je izašao iz Marvelova studija.

Ryan Reynolds je na svom Instagram profilu objavio nekoliko zajedničkih fotografiju sa Stanom.

"Hvala ti za sve, Stan", napisao je.

Glumac koji je utjelovio popularnog Iron Mana, Robert Downey Jr. također je objavio fotografiju sa Stanom posvetivši mu emotivnu objavu: "Sve ti dugujem. Počivaj u miru, Stan".

Uz glavne zvijezde Marvelovih filmova, od Stana su se oprostili glumci Josh Brolin, Mille Bobby Brown i Kaley Cuoco i Dwayne Johnson.

"Kakav čovjek. Kakav život. Kada sam prvi put pojavio u Hollywoodu dočekao me raširenih ruku i mudrog savjeta kojeg ću uvijek čuvati u srcu. Prava ikona koja je utjecala na generacije diljem svijeta. Počivaj u ljubavi, prijatelju moj", napisao je Dwayne na svom Twitteru.

