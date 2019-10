Helena Bonham Carter, osim po ulogama, poznata je i po 13-godišnjoj romansi s Timom Burtonom, no sada je nošla novog mlađahnog ljubavnika.

Holivudska glumica i zvijezda serije "Kruna", Helena Bonham Carter (53), osim po ulogama, javnosti je dobro znana i po 13-godišnjoj romansi s redateljem Timom Burtonom s kojim je surađivala i na brojnim filmskim projektima.

Podsjetimo, Helena i Tim svoju su vezu započeli 2001., a završili 2014. godine. U međuvremenu su dobili dvoje djece, a prethodno je glumica bila u višegodišnjoj vezi s Kennethom Branaghom.

Ipak, Nakon godina ljubavi, Helena i Tim su prekinuli, a Helena sada ljubi znatno mlađeg frajera - 32-godišnjeg nasljednika bogate skandinavske obitelji, pisca Ryjea Daga Holmboea. Paparazzi su njihovu romansu otkrili još prošle godine, no sada se proslavljena glumica pojavila na dodjeli nagrada "Harper's Bazaar Women of the Year" i svima službeno predstavila Ryjea kao svog dečka.

Kao i obično, ekscentrična Helena je plijenila pažnju svojim neobičnim stilom odijevanja, ali i time koliko je izgledala sretno i zaljubljeno. Golupčići su se neprestano držali za ruke i smiješkali jedno drugome, a fotografi ih nisu mogli prestati slikati. Par od samih početaka skriva svoju vezu, pa su zajedničke fotografije prava rijetkost.

Kako su otkrili izvori bliski glumici za britanski The Daily Mail, upoznali su se prošlog ljeta na jednom vjenčanju na kojem je pisac bio prijatelj mladoženje, a među njima je odmah zaiskrilo.

Iako su prijatelji glumice bili zabrinuti što je našla toliko mlađeg muškarca, čini se kako je među parom sve u najboljem redu. Uostalom, mnogi glumičini bliski prijatelji jako su sretni što je nastavila dalje nakon bračnog brodoloma s Burtonom koji ju je javno prevario i ponizio.

Naime, slavni redatelj uhvaćen je kako ljubi misterioznu plavušu dok je još službeno bio oženjen s Helenom, a nakon što su te fotke obišle svijet - Helena ga je natjerala da odseli iz njihove obiteljske kuće. Brzo su se i rastali, a nakon što je odtugovala svoje, Helena je krenula dalje sa životom.

"Raskineš vezu, tuguješ, pa ti tugovanje dosadi. Onda konačno kreneš dalje. Veoma sam sretna snekim drugim", rekla je Helena prije godinu dana i time odala da se viđa s nekime. Naravno, bio je to Rye koji očito ovu damu čioni vrlo sretnom.