"Nemojte me ni pitati što ću obući. Možda neću obući ništa - to je to", rekla je Helena Bonham Carter uoči dodjela nagrada Emmy.

Glumica Helena Bonham Carter nominirana je za nagradu Emmy u kategoriji najbolje sporedne uloge u hit-seriji "The Crown", a u intervjuu za Mirror uoči virtualne dodjele nagrada našalila se kako ne zna što će obući.

"Nemojte me ni pitati što ću obući. Možda neću obući ništa - to je to. Samo ću mahati glavom i izazvati senzaciju. Što ću obući? Sebe!", rekla je glumica. Svečana ceremonija 72. dodjela nagrada Emmy održat će se u noći na 21. rujna u Staples centru u Los Angelesu, no svi nominirani uključit će se putem video-linka zbog pandemije koronavirusa. Helena Bonham Carter nominirana je za ulogu u kojoj je utjelovila sestru kraljice Elizabete, princezu Margaret.

Bonham Carter od samih početaka karijere oduševljava svojim ekscentričnim ulogama, a naslovnice je punila i vezom s redateljem Timom Burtonom, čija je bila muza. Helena i Tim svoju su vezu započeli 2001., a završili 2014. godine. U međuvremenu su dobili dvoje djece, a prethodno je glumica bila u višegodišnjoj vezi s Kennethom Branaghom. Nakon godina ljubavi, Helena i Tim su prekinuli, a Helena sada ljubi znatno mlađeg frajera - 32-godišnjeg nasljednika bogate skandinavske obitelji, pisca Ryjea Daga Holmboea.