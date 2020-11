Helena Bonham Carter i Rye Dag Holmboe u vezi su dvije godine, a sasvim slučajno su se upoznali na vjenčanju na koje prvotno nijedno od njih nije namjeravalo doći.

Glumica Helena Bonham Carter (54) i njen 22 godine mlađi partner, norveški pisac Rye Dag Holmboe izgledaju zaljubljeno kao da su na početku veze.

Par je u nedjelju šetao po gradskoj četvrti Primrose Hill u Londonu smijući se, grleći, a izmjenjivali su i poljupce. Helena i Rye su bili jako dobro raspoloženi dok su šetali pse i čini se da u njihovoj vezi ne nedostaje ljubavi.

Glumica je upoznala pisca prije dvije godine na vjenčanju, a o njemu je kratko progovorila prošlog mjeseca u intervjuu za The Guardian.

"Ne mogu puno reći o Ryeu jer je on psihoanalist pa treba svoju anonimnost. On je magija i to je sve što ću reći. Upoznala sam ga na vjenčanju. Potpuno slučajna stvar jer nijedno od nas umalo nije došlo na svadbu pa je to jedan od onih trenutaka gdje je postojalo šanse i naš dolazak je značio puno toga. Jako lijepa nesreća i to je nevjerojatna stvar", ispričala je Helena.

Inače, Carter je zahvaljujući svom originalnom, modnom stilu postala ikona stila, a iza nje je zavidna glumačka karijera i zadnja uloga po kojoj je poznata je u ona u seriji "Kruna". U posljednjoj, trećoj sezoni serije utjelovila je princezu Margaret. Kako bi bila sigurna da je u redu da odigra tu ulogu, Helena je preko vidovnjakinje pokušala ostvariti kontakt s mrtvom princezom kako bi joj dala dopuštenje.

Javnost je svojedobno začudila činjenica da je glumica ostala živjeti sa svojim roditeljima unatoč slavi i novcu koji je zaradila. No ona je objasnila da je tako odlučila jer je njezin otac Raymong Bonham Carter doživio moždani udar kada je imala 13 godina i ostao nepokretan.

"Živjela sam s mamom i tatom do svoje 30. godine. Smatrala sam kako će to pomoći mome ocu, a zbog te činjenice sam dugo ostala dijete u duši", ispričala je Carter.

Helena ima dva sina s bivšim partnerom, slavnim redateljem Timom Burtonom (61) koji je poznat po hit-filmovima "Batman", "Planet majmuna" i "Charlie i tvornica čokolade". Glumica je s njim bila u vezi od 2001. do 2014. i tijekom tog razdoblja mu je bila muza.

Prekinuli su jer ju je Burton javno prevario i ponizio. Naime, uhvaćen je kako ljubi misterioznu plavušu dok je još službeno bio oženjen s Helenom, a nakon što su te fotografije obišle svijet, glumica ga je natjerala da odseli iz njihove obiteljske kuće.

Glumica je poznata i po tome da nema dlake na jeziku i zbog toga zna često opsovati što nekima smeta, a otvoreno priznaje i svoje poroke. "Pijem alkohol, pušim i ovisna sam o kofeinu", rekla je Helena.