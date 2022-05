Helen Mirren u braku je sa svojim dugogodišnjim partnerom vše od 20 godina, a u novom intervjuu za magazin People otkrila je koja je tajna dugog i sretnog braka!

Glumica Helen Mirren, uspješna 76-godišnja Oskarovka i njen suprug, 77-godišnji Taylor Hackford u braku su već 25 godina, a prije no što su stali pred oltar hodali su dugih deset godina.

U nedavnom intervjuu za magazin People, Mirren je komentirala svoj dugogodišnji brak i koja je bila njihova tajna da tako dugo ostanu skupa.

''Zadržati hobije i vlastite interese i nakon što uđete u brak je ključno. Važan dio ljubavi je održavati vlastiti identitet. Ne pretvarajte se da ste nešto što niste. Budite iskreni i autentični. Isto tako, vrlo je važno dopustiti svom partneru da bude ono što je - čak i onda kada vam se to možda ne sviđa'', započela je glumica.

''Na braku treba konstantno raditi. Neprestano otkrivate, učite o osobi koju volite, koja vas ponekad potpuno iznenadi. Tijekom tog procesa pronalazite hrabrost ili strpljenje ili velikodušnost za koju niste ni znali da posjedujete''

Glumica je za magazin priznala i da zadnjih 20 godina konstantno radi i da je na neki način zahvalna cijeloj pandemijskoj situaciji jer je konačno mogla sjesti sa suprugom za stol i mirno ručati.

''Zadnjih 20 godina konstantno radim. Covid me po prvi puta u životu prikovao za kuću i nisam radila punih šest mjeseci. Znam da je mnogima taj period bio grozan, zastrašujuć i beznadan, ali za mene je to bila prilika da napokon provedem svako jutro i večer sa suprugom za stolom - nešto što nikada nisam imala priliku zbog posla kojim se bavim'', bila je iskrena glumica.

Helen je supruga koji je filmski redatelj upoznala neposredno nakon njezine uloge u filmu ''Dugi Veliki petak'' iz 1980-ih, a on ju je kasnije prijavio na audiciju za film ''Bijele noći''.

Zbog posla, ovaj par je puno vremena proveo odvojen, a Mirren tu odvojenost smatra prednošću.

"Moja teorija je oduvijek bila da smo zato još uvijek zajedno: jer smo proveli toliko vremena odvojeni, uvijek nam je drago vidjeti jedno drugo", rekla je glumica ranije za časopis You.

Glumica i redatelj vjenčali su se 1997. godine, a djecu nisu nikad imali.

O odluci da ne želi djecu, Mirren je za britanski Vogue izjavila:

''Majčinstvo nije bila moja sudbina, stalno sam mislila da će biti, čekala sam da se to dogodi, ali nikad nije i nije me bilo briga što ljudi misle…''

''Uvijek sam bila previše angažirana u svom životu kao glumica. U to vrijeme nisam bila sigurna da mogu uključiti dijete u to, a da dijete na neki način ne iznevjerim", objasnila je.

"To nikada nije bila apsolutno svjesna odluka, to je bilo samo: ''Oh, možda sljedeće godine, možda sljedeće godine'', sve dok nije bilo sljedeće godine", završila je Helen. Drugim riječima, dijete nikada nije bio prioritet, a u intervjuu za The Sunday pitali su ju je li ikad požalila tu odluku.

"Nikada nisam požalila što nisam imala djecu", a onda se predomislila.

"Zapravo, lažem. Kad sam gledala film ''Roditeljstvo'' jecala sam oko 20 minuta", nastavila je pa objasnila: "Jecala sam zbog gubitka šanse za roditeljstvom i činjenice da to nikada nisam doživjela."

Međutim, Mirren priznaje da je to bio trenutak slabosti koji je brzo prebrodila.

