Jedan od najuspješnijih modela svijeta Heidi Klum pozirala je skoro gola pa napravila pravu pomutnju među pratiteljima.

Jedan od najuspješnijih top modela svijeta Heidi Klum pozirala je u neodoljivim pozama za svoj Instagram profil pa napravila pravu pomutnju među pratiteljima.

Klum je pokazala međunožje i stavila ga u prvi plan na kratkom videozapisu na kojem se proteže na ležaljci u kupaćem kostimu, a fanovi su ostali u nevjerici.

''Ponedjeljak'', napisala je samo kratko u opisu uz emotikone sunca i srca.

Samo dan prije, Heidi je pokazala nevjerojatnu figuru na fotografiji na kojoj je pozirala samo u donjem dijelu kupaćeg kostima u bijeloj boji, a u prvom planu je bila istaknuta njena stražnjica. Lice je skoro cijelo prekrila kosom, a pokraj ruke su se nazirale i njene grudi.

Klum je na Instagramu zabranila komentiranje fotografija, a ne sumnjamo da bi ovima itekako podigla prašinu i skupila podosta kreativnih komentara i komplimenata na njen izgled.

Iako je ušla u 50. godinu, Heidi odiše nevjerojatnim seksipilom, a nekada je bila najpoželjniji top model na svijetu te nosila brojne revije.

Heidi Klum nerijetko na Instagramu objavljuje golišave fotografije te ponosno ističe svoje utegnuto tijelo, a često je fotka i 16 godina mlađi suprug Tom Kaulitz, član popularne grupe Tokio Hotel, s kojim je u braku od 2019.

Prije Toma Heidi nije baš imala sreće u ljubavi, a iako su rijetki vjerovali u njih, par svakoga dana dokazuje da se voli više no ikada. Manekenka iza sebe ima dva propala braka i niz neuspjelih veza. Tako je sa stilistom Ricom Pipinom u braku bila od 1997. do 2002. godine, zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. No par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila već kada je upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta, što najbolje govori o tome kako se Flavio nije nimalo iskazao u toj ulozi. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

Nakon razvoda manekenka je rame za plakanje pronašla u svojem tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine, a zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017.

