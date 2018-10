Hayden Penettiere prije Briana je ljubila poznatog boksača Vladimira Klička s kojim ima kćerkicu.

U kolovozu se saznalo kako je slavni par prekinuo višegodišnje zaruke.

Riječ je o holivudskoj glumici Hayden Panettiere i umirovljenom boksaču Vladimiru Kličku koji su zajedno proveli ukupno 9 godina te imaju kćerkicu Kayu.

Hayden Panettiere Vladimir Kličko (Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL)

Podsjetimo, par se upoznao preko zajedničkih prijatelja 2009. godine, a njihova je veza počela ubrzo nakon toga. U svibnju 2011. godine par se razišao zbog prenatrapanih rasporeda, no romansu su obnovili 2013. godine te se ubrzo zaručili.

"Znam da sam ja jako mala, a on jako velik. Tako smo se i upoznali. Ja sam mu rekla da je ogroman, a on meni da sam sitna i to je bilo to", jednom je otkrila glumica slavnoj komičarki i voditeljici Ellen DeGeneres o upoznavanju s boksačem.

Hayden Panettiere Vladimir Kličko (Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL)

Njihov konačni prekid potvrdila je i njezina mama Lesley Vogel. "U njezinom se životu trenutno događaju velike promjene, ali mislim da su one pozitivne", otkrila je u intervjuu za portal Radar Online.

A pod "promjenama" gospođa Vogel očito je mislila na novog muškarcu u životu svoje kćeri za kojeg je brzo otkriveno da se zove Brian Hickerson, a plavokosa glumica s njim je prvi put viđena sredinom kolovoza. Naime, tako se i saznalo za prekid s markantnim boksačem.

Hayden Panettiere Brian Hickerson (Foto: Profimedia)

Radi se o glumcu u usponu od kojeg se Hayden i dalje ne odvaja, a par je nedavno viđen na Floridi na kojoj je Brian upoznao njezinu obitelj pa se čini kako veza postaje sve ozbiljnija. Vladimir se nije oglašavao u vezi prekida, dok je Hayden sve rekla posljednjih tjedana ne skidajući veliki osmijeh s lica.