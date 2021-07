Harvey Weinstein osuđen je na zatvorsku kaznu od 23 godine prošle godine, a sada ga očekuje novo suđenje za seksualne zločine.

Bivši filmski producent Harvey Weinstein (69) suočava se s 11 novih optužbi za seksualne zločine nakon što je u ožujku prošle godine osuđen na 23 godine zatvora.

No kada se pojavio u sudnici u Los Angelesu, jedan zahtjev odvjetnika nekadašnjeg holivudskog moćnika se istaknuo. Weinstein je stigao pred sutkinju Lisu Lench u invalidskim kolicima i nosio je zatvorsku uniformu, zaštitnu masku i dioptrijske naočale. No odjevna kombinacija njemu i njegovom pravnom timu predstavlja problem.

Harveyjev glavni odvjetnik Mark Werksman prigovorio je jer fotoreporteri i video kamere smiju snimati producenta u zatvorskoj odjeći i tvrdi da se tako stvara dojam da je kriv. Tražio je sutkinju da dopusti da Weinstein ne nosi lisice i da smije obući civilnu odjeću pa da barem može izgledati kao da je nevin dok mu se ne dokaže krivnja.

Lench je odobrila da producent nema okove na rukama tijekom suđenja, no nije se složila sa zahtjevom oko zatvorske uniforme. "Gospodin Weinstein nosi majicu. Vi znate da je to dio zatvorske opreme, no nisam sigurna da to znaju i svi ostali", istaknula je sutkinja.

Dopustila je i da fotoreporteri i televizijske ekipe snimaju Weinsteina, koji je sjedio u sudnici bez ikakvih vidljivih emocija na licu, tijekom saslušanja je rekla da ima pravo na brzo suđenje unutar 60 dana, no da se toga može odreći.

Filmski producent i njegov tim su pokušali odbaciti i dvije od 11 optužbi za seksualne zločine. Tvrdili su da su dvije točke optužnice, jedna za silovanje, druga za prisilni oralni seks, u kojima je sudjelovala ista žrtva čiji je identitet anoniman, otišle u zastaru u rujnu 2015.

Sutkinja je odbacila njihov zahtjev kao i kod treće žrtve, no naredila je tužilaštvu da promijeni optužnicu u seksualni napad.

Inače, pad holivudskog moćnika se dogodio 2017. kada su ga žene iz filmske industrije optužile za seksualne napade i više od 100 žrtava se javilo. Neke su javno sve otkrile poput Gwyneth Paltrow i Angeline Jolie dok su druge anonimno iznijele optužbe i zbog njega je nastao pokret #MeToo koji je pokazao sablasnu istinu o zlostavljanju.

Među optuženima su se našli Steven Seagal, Kevin Spacey, Ben Affleck i njegov brat Casey Affleck, Ed Westwick i još mnogi slavni muškarci.